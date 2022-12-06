В Нижневартовске с 7 декабря объявлен трехдневный траур после взрыва газа и обрушения части дома

Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске после взрыва газа и обрушения части жилого дома, в результате которого погибли восемь человек, объявлен траур. Он будет действовать 7 декабря. Об сообщают в администрации города. Кроме того, в связи с трагическими событиями с 5 декабря перенесены либо отменены концертные программы в учреждениях культуры Нижневартовска.

Власти города опубликовали полный список погибших и пострадавших при взрыве дома на улице Мира. В этом списке восемь умерших, четверо из которых дети и четверо пострадавших - они находятся в больницах Сургута и Нижневартовска.

Фото: Администрация Нижневартовска

Сейчас на месте происшествия продолжается расчистка завалов. На месте ЧП ведутся следственные мероприятия по установлению причин происшествия, после которых следователи назовут окончательную причину того, что же произошло в тот воскресный роковой вечер. Начальник ГУ МЧС России по Югре Петр Кугуй сообщил, что спасатели планируют завершить поисковые и аварийные работы на месте обрушения дома до конца суток. Жителям соседних домов разрешили вернуться домой, там повреждений нет, так как эти дома между собой связаны только смежными постройками - не капитально, что не повлияло одно на другое. Жителям пострадавшего дома (из подъездов, которые не обрушены) разрешили под контролем спасателей зайти в квартиры и взять необходимые вещи и документы. Решение по дальнейшей судьбе дома будет принято после проведения экспертизы несущей способности каркаса здания.

Напомним, мы писали ранее о том, что родственникам погибших при обрушении части дома в Нижневартовске выплатят по 1 миллиону рублей, а пострадавшие получат от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести травм.

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