В Нижневартовске с 7 декабря объявлен трехдневный траур после взрыва газа и обрушения части дома

Фото: Администрация Нижневартовска
В Нижневартовске после взрыва газа и обрушения части жилого дома, в результате которого погибли восемь человек, объявлен траур. Он будет действовать 7 декабря. Об сообщают в администрации города. Кроме того, в связи с трагическими событиями с 5 декабря перенесены либо отменены концертные программы в учреждениях культуры Нижневартовска.
Власти города опубликовали полный список погибших и пострадавших при взрыве дома на улице Мира. В этом списке восемь умерших, четверо из которых дети и четверо пострадавших - они находятся в больницах Сургута и Нижневартовска.
Фото: Администрация Нижневартовска
Сейчас на месте происшествия продолжается расчистка завалов. На месте ЧП ведутся следственные мероприятия по установлению причин происшествия, после которых следователи назовут окончательную причину того, что же произошло в тот воскресный роковой вечер. Начальник ГУ МЧС России по Югре Петр Кугуй сообщил, что спасатели планируют завершить поисковые и аварийные работы на месте обрушения дома до конца суток. Жителям соседних домов разрешили вернуться домой, там повреждений нет, так как эти дома между собой связаны только смежными постройками - не капитально, что не повлияло одно на другое. Жителям пострадавшего дома (из подъездов, которые не обрушены) разрешили под контролем спасателей зайти в квартиры и взять необходимые вещи и документы. Решение по дальнейшей судьбе дома будет принято после проведения экспертизы несущей способности каркаса здания.
Напомним, мы писали ранее о том, что родственникам погибших при обрушении части дома в Нижневартовске выплатят по 1 миллиону рублей, а пострадавшие получат от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести травм.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Нижневартовске обрушились два этажа жилого дома из-за взрыва бытового газа
Пострадали десять человек, один из которых погиб (подробнее)
Взрыв в доме в Нижневартовске 4 декабря 2022: пять человек погибли, двое в реанимации в тяжелом состоянии
Что известно о взрыве в доме Нижневартовска на 4 декабря 2022 (подробнее)
Считавшегося пятым погибшим при обрушении дома в Нижневартовске удалось реанимировать
При обрушении погибли четыре человека (подробнее)
Следователи возбудили уголовное дело из-за обрушения второго и третьего этажей в жилом доме в Нижневартовске
Разбор завалов продолжается (подробнее)
В Нижневартовске пострадавший в результате взрыва дом ремонтировали пять лет назад
Газоснабжения в доме не было (подробнее)
В МЧС назвали возможные причины взрыва и обрушения двух этажей дома в Нижневартовске
Дом, в котором произошел взрыв, не газифицирован (подробнее)
Число погибших во время обрушения этажей в доме в Нижневартовске возросло до шести человек
Четверо находятся в больнице (подробнее)
«Тряхнуло знатно, аж окна дребезжали!»: очевидцы трагедии в Нижневартовске напуганы и с трудом могут говорить
Одни лишились жилья, другие не могут связаться с близкими (подробнее)
Александр Моор выразил соболезнования в связи со взрывом в Нижневартовске
На данный момент известно о 4 погибших при взрыве в центре Нижневартовска (подробнее)
Губернатор ЯНАО Артюхов предложил помощь в связи со взрывом в Нижневартовске
Ранее Александр Моор сделал то же самое (подробнее)
Список пострадавших при взрыве в жилом доме в Нижневартовске 4 декабря 2022
Публикуем список пострадавших при взрыве в жилом доме в Нижневартовске 4 декабря 2022 (подробнее)
В Нижневартовске после взрыва в жилом доме под завалами ищут подростка
Официально подтверждена гибель 6 человек (подробнее)
Власти Нижневартовска из-за обрушения двух этажей в доме на Мира ввели режим ЧС
Основные силы и средства направлены на оказание своевременной медицинской и другой необходимой помощи пострадавшим (подробнее)
Полпред президента в УрФО Владимир Якушев выразил соболезнования в связи со взрывом в Нижневартовске
Якушев пожелал скорейшего выздоровления тем, кто сейчас находится в больнице (подробнее)
В Нижневартовске продолжается работа с горожанами, пострадавшими во время взрыва
В пункте временного размещения круглосуточно дежурят медики (подробнее)
Прокуратура выяснит, кто виноват в обрушении дома в Нижневартовске
Заместитель прокурора города Николай Деменчук прокомментировал произошедшее (подробнее)
Двоих пациентов с сильнейшими ожогами тела отправили в ожоговый центр Сургута
Они пострадали во время взрыва в Нижневартовске (подробнее)
В Нижневартовске продолжают разбирать завалы после взрыва в доме на Мира
Работа осложнена сложными погодными условиями (подробнее)
Губернатор Югры выразила соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва дома в Нижневартовске
С семьями погибших и пострадавших работают психологи (подробнее)