Глава МЧС по ХМАО-Югре: под завалами дома в Нижневартовске погибли восемь человек, продолжается поиск возможных пострадавших

Начальник главного управления МЧС России по Югре Петр Кугуй

Вот уже несколько дней в Нижневартовске продолжается разбор завалов многоэтажного дома №6А по ул. Мира, где рванул газовый баллон. С замиранием сердца горожане следят за судьбой своих земляков, когда-то проживающих в поврежденных квартирах.

Чтобы развеять основные слухи о числе жертв и другие домыслы людей, начальник главного управления МЧС России по Югре Петр Кугуй лично выступил с обращением. По его словам, сейчас в списке официально погибших числятся восемь человек.

- В 17:20 найдено тело восьмого погибшего. И того, в результате ЧП, погибло восемь человек, из которых четверо - несовершеннолетние. В лечебных учреждениях находятся четыре человека: двое - в Сургутском ожоговом центре, их состояние оценивается как тяжелое, остальные - в Нижневартовской окружной больнице, - произнес он.

На данный момент спасатели продолжают разбирать завалы и искать возможных пострадавших.

- Еще есть част конструкций, которые нужно разобрать. Поисково-спасательные работы планируется завершить в течение суток. После этого будет решаться вопрос, пригодно ли здание для проживания людей, - уточнил силовик.

Также Петр Кугуй отметил, что окончательную причину происшествия назовут следователи. Сейчас они проводят необходимые мероприятия, которые позволят установить, что же произошло в тот воскресный роковой вечер.

Напоминаем, что взрыв бытового газа в многоэтажке по ул. Мира, 6А в Нижневартовске произошел в минувшее воскресенье, 4 декабря, в следствие чего частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей. На место ЧП сразу же выехали экстренные службы и глава города Дмитрий Кощенко, а затем прибыла и губернатор Наталья Комарова в сопровождении главы МЧС России Александра Куренкова.

На данный момент городские и региональные власти продолжают оказывать пострадавшим жителям всю необходимую помощь. По любым вопросам, связанным с трагедией, вартовчане могут обратиться на горячую линию: 8 (3466) 24-25-80.

Кроме того, родственникам погибших выплатят по 1 миллиону рублей, а пострадавшим - от 100 до 500 тысяч рублей (в зависимости от степени тяжести травм).