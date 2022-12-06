Опубликован полный список погибших и пострадавших при взрыве дома в Нижневартовске

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Власти Нижневартовска опубликовали список погибших при взрыве и частичном обрушении дома 6а на улице Мира. По последней информации муниципального оперативного штаба в ходе аварийно-спасательных работ в доме №6-А по улице Мира извлечены 8 погибших, из них четверо детей.

- Ковалева Елена Николаевна, 13.05.1970 г.р. (3 подъезд);

- Гриценко Любовь Вадимовна, 08.12.1998 г.р. (4 подъезд);

- Гриценко Всеволод Ильич, 16.02.2019 г.р. (4 подъезд);

- Шабалин Ярослав Александрович, 26.03.1973 г.р. (4 подъезд);

- Зубаилов Руслан Исакаевич 04.01.2010 г.р. (4 подъезд);

- Рязанцев Илья Максимович, 11.06.2006 г.р. (3 подъезд);

- Зуев Вячеслав Антонович, 18.04.2005 г.р. (3 подъезд);

- Зуев Виктор Владимирович, 11.07.1957 г.р. (3 подъезд).

Первой была опознана Коваленко Елена, она была официально признана погибшей еще вчера. Сегодня утром при разборе завалов сотрудники МЧС нашли тело Гриценко Любовь Вадимовны, а когда спасатели демонтировали стены и добрались до самих завалов удалось постепенно найти тела остальных погибших.

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Кроме того, в больницах Сургута и Нижневартовска все еще находятся пострадавшие, их имена, также опубликованы оперштабом:

- Кулькова Светлана Михайловна, 03.20.1960 г.р. (3 подъезд);

- Кульков Александр Александрович, 20.06.1955 г.р. (3 подъезд);

- Шабалина Ирина Петровна, 27.01.1977 г.р. (4 подъезд);

- Шабалина Екатерина Ярославовна, 28.03.2003 г.р. (4 подъезд).

Известно, что Светлана и Александр Кульковы находятся в тяжелом состоянии в ожоговом центре, у них зафиксировано более 70% ожогов тела. Врачи делают всё возможное для спасения их жизни. По словам главного врача Нижневартовской окружной клинической больницы Алексея Сатинова, Ирина Шабалина пошла на поправку, её перевели из отделения реанимации в отделение нейрохирургии для дальнейшего лечения. У пациентки черепно-мозговая травма и ожоги ноги. 19-летняя Екатерина Шабалина продолжает лечение в нейрохирургическом отделении, её состояние удовлетворительное.

Напомним, Следком Югры назвал наиболее вероятную причину трагедии в Нижневартовске: взрыв в доме 6а по улице Мира мог произойти из-за аварийной разгерметизации бытового газового баллона, находившегося в квартире одного из жильцов 3 подъезда на 2 этаже. Предварительно, это произошло во время монтажа газовой горелки к газовому баллону. Следователи СК России по ХМАО-Югре продолжают осмотр дома, по мере разбора завалов фиксируются детали произошедшего и изымаются объекты, необходимые для экспертиз.