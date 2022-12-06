Следователи продолжают осмотр дома в Нижневартовске после частичного обрушения

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Следователи СК России по ХМАО-Югре продолжают осмотр дома 6-а по улице Мира в Нижневартовске, где 4 декабря 2022 года произошло обрушение нескольких этажей 3 подъезда. Силовики опубликовали видео с места происшествия и рассказали, что по мере разбора завалов фиксируются детали произошедшего, изымаются объекты, необходимые для экспертиз.

- Около пяти часов 6 декабря 2022 года во время разбора завалов извлечено тело жительницы дома, ранее считавшейся пропавшей без вести, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти, - сообщает следственный комитет.

Разбор завалов и проведение следственных действий на месте происшествия продолжается.

Напомним, по последним данным число погибших во время взрыва в доме в Нижневартовске - семь человек.