Число погибших во время взрыва в доме в Нижневартовске возросло до семи человек

Фото: паблик "ЧП Нижневартовск"

Сегодня рано утром сотрудники МЧС при разборе завалов в обрушившемся при взрыве газа жилого дома на улице Мира в Нижневартовске нашли тело погибшего. Таким образом, число погибших возросло до семи.

- При разборе завалов в 05:54 шестого декабря обнаружено тело второго погибшего. Поисково-спасательные работы продолжаются. Ведутся следственные мероприятия - сообщили в МЧС.

Напомним, взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, в итоге частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. Глава МЧС Александр Куренков, а также следственный комитет ХМАО сообщили, что причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.

Фото: соцсети

На данный момент на месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы, задействованы 200 человек, 55 единиц техники. К разбору привлечены машины, способные работать на высоте. По информации сотрудников МЧС, на разбор завалов потребуется не менее трёх дней. Ситуация осложнена особенностями работы – разбор конструкций ведется с верхних к нижним этажам. Периодически проходят минуты тишины.

По информации управления по делам ГО и ЧС, официально подтверждена гибель 1 женщина. Подтверждена смерть Елены Ковалёвой, чьё фото положили около монумента "Доброго Ангела Мира, куда жители города несут цветы.

Фото: соцсети

На утро 6 декабря состояние двух пациентов с тяжёлыми ожогами, которые проходят лечение в ожоговом центре Сургута, остаётся крайне тяжёлым. Врачи делают всё возможное для спасения их жизни. Двое пациентов, находящихся на лечении в Нижневартовской окружной клинической больнице, стабильные, наблюдается положительная динамика, угрозы жизни нет.

Родственникам погибших при обрушении части дома в Нижневартовске выплатят по 1 миллиону рублей. Пострадавшим выплатят от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести травм. Власти Нижневартовска продолжают оказывать помощь пострадавшим жителям. На данный момент люди, которые находились во временном пункте размещения, развернутом на базе школе №8, расселены в гостиницу.

Напоминаем, что для пострадавших в результате частичного обрушения дома продолжает работать горячая линия: 8 (3466) 24-25-80.