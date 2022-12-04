Число погибших во время обрушения этажей в доме в Нижневартовске возросло до шести человек

Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

В ГУ МЧС России по ХМАО-Югре официально подтвердили гибель шести человек при взрыве в жилом доме №6А на улице Мира в Нижневартовске. Однако первоначально сообщалось о четырех погибших, а пятого мужчину, считавшегося погибшим, удалось реанимировать.

В Нижневартовскую окружную клиническую больницу госпитализированы четыре человека (2 мужчин и 2 женщины). Состояние троих врачи оценивают как тяжелое, у одного травмы средней степени тяжести. По информации оперативного штаба 1 человек все еще числится пропавшим без вести.

Следователи СКР по ХМАО-Югре продолжают выяснять причины произошедшего в жилом доме взрыва. По предварительным данным, это могло произойти из-за неправильной эксплуатации двух газовых баллонов.

- На базе школы №8 развернут пункт временного размещения граждан. При необходимости он сможет принять 250 человек. Сейчас здесь разместили 52 эвакуированных. В ПВР работают врачи городских поликлиник, психологи, - сообщили в администрации Нижневартовска.

В ближайшее время на место происшествия вылетит губернатор Югры Наталья Комарова. Вместе с ней для оказания помощи пострадавшим выезжают директор департамента социального развития региона Тереза Пономарева и группа психологов. Чтобы помочь установить причины ЧП и ликвидировать последствия, на место прилетит директор департамента региональной безопасности, заместитель губернатора Александр Тиртока и заместитель губернатора Азат Ислаев.

ГОРЯЧИЕ ТЕЛЕФОНЫ

Для помощи близким погибших и пострадавших открыта горячая линия: 8 (3466) 242580.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что пострадавший в результате взрыва дом ремонтировали пять лет назад. Вот здесь мы рассказывали хронику событий после взрыва в жилом доме.