В МЧС назвали возможные причины взрыва и обрушения двух этажей дома в Нижневартовске

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО

Причинами взрыва и обрушения двух этажей дома на Мира 6а в Нижневартовске могли стать неправильная установка газового баллона и нарушение его эксплуатации. Так как дом не газифицирован, есть версия, что причиной взрыва могла стать детонация газового баллона во время работ по натяжению потолков, которые проводились на втором этаже.

- Причинами взрыва и обрушения в подъезде жилого дома стали, предварительно, неправильная установка газового баллона или нарушение техники безопасности при его эксплуатации. Конструкции баллона найдены, – сообщили экстренные службы города.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО

Как прокомментировали в ЦУКС ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, сообщение о частичном обрушении 2 и 3 этажей жилого пятиэтажного дома на улице Мира Нижневартовска поступило в 18:06. По вызову прибыло 31 человек и 9 единиц техники.

- В 18:06 диспетчеру Нижневартовского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о частичном обрушении 2 и 3 этажей жилого пятиэтажного дома на улице Мира Нижневартовска. Первое подразделение прибыло через 4 минуты. По прибытию было обнаружено частичное обрушение в 3 подъезде на уровне 2, 3 этажей - уточняют в ведомстве.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО

Известно, что в доме обрушились перекрытия между 3-м и 2-м этажами. Жильцов эвакуировали, но образовались завалы, под которыми могут быть люди. Спасатели разбирают обломки дома. Следователи возбудили уголовное дело из-за обрушения второго и третьего этажей. По последним данным, считавшегося пятым погибшим при обрушении дома в Нижневартовске удалось реанимировать. При обрушении погибли четыре человека, детей среди них нет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Вартовчане,желающие помочь пострадавшим жителям дома по улице Мира, 6-А, могут привозить гуманитарную помощь в централизованный склад на базе МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС» (улица Индустриальная, 12).