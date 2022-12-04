Считавшегося пятым погибшим при обрушении дома в Нижневартовске удалось реанимировать

Фото: Милаша Мамедова

При обрушении двух этажей во время взрыва в жилом доме в Нижневартовске погибли 4 человека. Ранее считавшийся пятым погибшим на самом деле выжил. Медикам удалось его реанимировать. В настоящий момент известно, как минимум, о пяти пострадавших и четырех официально погибших при взрыве в доме №6А по улице Мира в Нижневартовске. На месте работает 31 спасатель и 9 единиц техники ГУ МЧС по ХМАО. Продолжается разбор завалов, под которыми могут быть пострадавшие.

Что известно в настоящее время: 4 декабря 2022 года около 18 часов произошел хлопок в одной из квартир 3 подъезда дома №6А по ул. Мира. После этого произошло частичное обрушение 2 и 3 этажей. Следователи СУ СК России по ХМАО-Югре возбудили уголовное дело. Причиной взрыва предварительно называют неправильную установку газового баллона или нарушение техники безопасности при его эксплуатации. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Свою проверку проводит и прокуратура. Ранее «Комсомольская правда — Югра» писала о том, что в доме отсутствует газоснабжение, а причиной взрыва мог стать газовый баллон, который один из жителей занес с улицы в квартиру, чтобы отогреть.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Нижневартовск вылетает глава депздрава Югры.

- По поручению губернатора вместе с бригадой врачей, в составе которой главный внештатный анестезиолог Депздрава Югры, травматолог, нейрохируг, хирург и другие специалисты, вылетаю в Нижневартовск для усиления помощи коллегам, которые сейчас работают на месте происшествия, - написал Алексей Добровольский в своём телеграм-канале.