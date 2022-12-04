Следователи возбудили уголовное дело из-за обрушения второго и третьего этажей в жилом доме в Нижневартовске

Фото: МЧС России по ХМАО

В Нижневартовске из-за взрыва газа в многоквартирном доме погибли пять человек (МЧС пока подтвердило гибель четверых). Следком Югры взял происшествие на контроль и возбудил уголовное дело.

- По факту частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске возбуждено уголовное дело. Следственным отделом по городу Нижневартовску следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности" - сообщают в ведомстве.

По данным следственных органов, хлопок произошел в одной из квартир дома 6 по улице Мира, что привело к частичному обрушению 2 и 3 этажей в 3 подъезде дома. По предварительным данным в результате происшествия 4 человека погибли и не менее 5 получили вред здоровью различной степени тяжести.

Разбор завалов продолжается. Предположительно, там могут находиться люди.

Буквально сразу же после ЧП Прокуратура Нижневартовска начала проверку по факту обрушения подъездов из-за взрыва газовоздушной смеси. На контроль взят вопрос обеспечения временным жильем пострадавших граждан.

- Я живу в соседнем доме, но нас тоже хорошо тряхнуло. Я выглянул в окно и увидел, что рядом дом разворотило с обоих сторон. Видимо, люди не сразу поняли, что произошло, так как все были довольно спокойны. Спасатели предлагают эвакуирующимся пройти в автобус, чтобы не мёрзнуть на улице, - комментирует очевидец Виталий Чиндин.

Напомним, взрыв в доме в Нижневартовске прогремел сегодня, 4 декабря 2022, в многоквартирном доме по улице Мира 6а: обрушились второй и третий этажи.