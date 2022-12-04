Взрыв в доме в Нижневартовске 4 декабря 2022: пять человек погибли, двое в реанимации в тяжелом состоянии

Фото: Виталий Чиндин

Взрыв в доме в Нижневартовске прогремел сегодня, 4 декабря 2022, в многоквартирном доме по улице Мира 6а прогремел взрыв: обрушились второй и третий этажи. Буквально сразу же после ЧП Прокуратура Нижневартовска начала проверку по факту обрушения подъездов из-за взрыва газовоздушной смеси.

- На контроль взят вопрос обеспечения временным жильем пострадавших граждан, - сообщили "КП-Югра" в ведомстве.

Фото: Виталий Чиндин

Подробности трагедии рассказали в МКУ Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС». - В районе 18 часов 30 минут в доме по улице Мира, 6-А произошел хлопок. На месте работают все оперативные службы муниципалитета. На место незамедлительно выехал глава города Дмитрий Кощенко.

- По предварительной информации в больницу госпитализированы 10 человек. Эвакуированы 52, - сообщают специалисты Управление по делам ГО и ЧС.

Фото: Виталий Чиндин

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко, поручил обеспечить жителей дома всем необходимым. Администрация города предоставила два автобуса для обогрева вартовчан, решается вопрос о дополнительном транспорте. По информации департамента ЖКХ жильцам будут предоставлены квартиры из маневренного фонда. На базе восьмой школы разворачивают пункт временного размещения.

Фото: Виталий Чиндин

На месте работают экстренные службы. На этот час известно о пяти погибших и десяти пострадавших, которых госпитализированы в клинику.

Фото: Милаша Мамедова

Как сообщили в приемном отделении больницы, в Нижневартовскую окружную клиническую больницу госпитализировали трех пострадавших,, двое из которых находятся в реанимации в тяжелом состоянии.