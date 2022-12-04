В Нижневартовске обрушились два этажа жилого дома из-за взрыва бытового газа

Фото: ЧП Нижневартовск

В Нижневартовске обрушились два этажа жилой пятиэтажки на улице Мира, 6а - второго и третьего. Из дома эвакуированы 18 человек, известно о десяти пострадавших, двое погибли. Кроме того, под завалами ещё могут быть люди. Есть угроза дальнейшего обрушения. Очевидцы публикуют видео с места происшествия.

- Сообщение о происшествии поступило. На месте работают наши спасатели. Информация уточняется, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе МЧС России по ХМАО.

Причиной трагедии стал взрыв бытового газа. Эту информацию подтверждают в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

- Предположительно произошел взрыв бытового газа в многоквартирном 5 этажном доме. В результате произошло обрушение фасада здания - уточняют в ведомстве.

Напомним, мы писали ранее о том, что пятеро рабочих пострадали при взрыве газа в помещении канализационной насосной станции в Нижневартовске. Четверо - в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом.