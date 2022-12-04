В Нижневартовске пострадавший в результате взрыва дом ремонтировали пять лет назад

Фото: коллаж из фото

Дом №6А по улице Мира в Нижневартовске, в котором вечером 4 декабря 2022 года произошел взрыв, был построен в 1974 году. Это типичная хрущевка, или проект серии 1-335: железобетонные перегородки, панельные стены. Полное благоустройство, но почему-то — без газоснабжения. Всего в доме №6А 66 квартир в 4 подъездах.

На самом деле дома №№ 4А, 6А и 8А по улице Мира — это одно здание, под единой крышей, разделенное формально на три строения в тех местах, где есть арки для проезда автомобилей. Подъезд №3 дома №6А находится в самом центре этого 220-метрового (в длину) здания.

Вот так выглядел дом летом 2022 года. Фото: Google.Карты

В 2016 году в доме был произведен ремонт отопительной системы и канализации, в 2017 году утеплили фасад, отремонтировали подвал и электропроводку. По состоянию на 2022 год по данным портала dom.mingkh.ru общий износ здания составляет 42%. С января 2018 года находится под управлением УК «Прэт №3». Дом не относится к аварийным.

Напомним, взрыв в доме в Нижневартовске прогремел 4 декабря 2022 года, из-за чего обрушились два этажа. Погибли четыре человека, а пятого, который тоже считался погибшим, удалось реанимировать. Следователи возбудили уголовное дело, прокуратура проводит проверку.