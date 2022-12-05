Родственникам погибших при обрушении части дома в Нижневартовске выплатят по 1 миллиону рублей

Фото: "Официальный Нижневартовск"

Пострадавшим при обрушении дома в Нижневартовске будет выделена материальная помощь. Родственникам погибших выплатят по 1 миллиону рублей. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова. Она поручила департаменту соцразвития разработать проект постановления о мерах поддержки для семей погибших и пострадавших и заявила, что решения должны быть сформулированы «с учетом конкретной трагедии». Ее комментарий опубликован в Telegram-канале правительства Югры.

Кроме того Наталья Комарова отметила, что размер помощи семьям пострадавших будет варьироваться от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести травм.

Напомним, во время обрушения этажей в доме в Нижневартовске погибло шесть человек. А двое самых тяжёлых пострадавших с ожогами 85-90% доставлены санитарной авиацией в ожоговый центр Сургута. Врачи борются за их жизнь.