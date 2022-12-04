Двоих пациентов с сильнейшими ожогами тела отправили в ожоговый центр Сургута

Фото: телеграм-канал главы департамента здравоохранения ХМАО
Двое самых тяжёлых пациентов с ожогами 85-90% транспортируются санитарной авиацией в ожоговый центр Сургута. Об этом сообщил глава департамента ХМАО Алексей Добровольский в своем телеграм-канале.
По его словам, одна пациентка находится в реанимации, а еще одна - в нейрохирургическом отделении Нижневартовской окружной клинической больницы.
Фото: телеграм-канал главы департамента здравоохранения ХМАО
Как ранее писал Добровольский, по поручению губернатора Югры вместе с бригадой врачей, в составе которой главный внештатный анестезиолог Депздрава Югры Никитин Денис Юрьевич, травматолог, нейрохируг, хирург и другие специалисты, прилетели в Нижневартовск для усиления помощи коллегам, которые сейчас работают на месте происшествия.
«Комсомольская правда» сообщала ранее о том, что число погибших во время обрушения этажей в доме в Нижневартовске возросло до шести человек.