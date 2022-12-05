Следком Югры назвал наиболее вероятную причину взрыва в жилом доме в Нижневартовске

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Следком Югры назвал наиболее вероятную причину трагедии в Нижневартовске и установил фирму, в которой был заполнен газовый баллон. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в следственном комитете Югры. По данным следствия, взрыв в доме 6а по улице Мира в Нижневартовске мог произойти из-за аварийной разгерметизация бытового газового баллона, находившегося в квартире одного из жильцов 3 подъезда на 2 этаже. Предварительно, хлопок произошел во время монтажа газовой горелки к газовому баллону.

- По уголовному делу допрашиваются свидетели и очевидцы происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы пострадавшим, по мере извлечения из-под завалов и изъятия объектов для исследования, будут назначены необходимые криминалистические судебные экспертизы, - сообщил старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Денис Волошенко.

Накануне трагедии мужчина заправлял газовый баллон в ООО "Топливная компания «АртСевер»". Предположительно, этот баллон и взорвался. Следователи прорабатывают версию с участием руководства и персонала станции заправки газового оборудования данной организации.

- Следственным отделом по городу Нижневартовск СУ СК России по ХМАО-Югре продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту частичного обрушения жилого дома, в результате которого погибли и получили травмы жильцы. На месте происшествия работают сотрудники аппарата следственного управления - добавили в ведомстве.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по ХХМАО – Югре Михаилу Мокшину представить доклад об установленных обстоятельствах в рамках уголовного дела по факту обрушения части жилого дома в городе Нижневартовске.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, под обрушившимися перекрытиями второго и третьего этажа оказались несколько человек, из них погибло шесть. Двое пострадавших с самыми тяжелыми ожогами перевезены санавиацией в Сургут. В окружной больнице Нижневартовска сейчас находятся две пациентки - мать и дочь. Состояние 45-летней пациентки - стабильно тяжелое, она находится в реанимации, у нее черепно-мозговая травма и ожог нижних конечностей. 19-летняя пациента с сотрясением головного мозга в удовлетворительном состоянии.

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