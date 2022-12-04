Список пострадавших при взрыве в жилом доме в Нижневартовске 4 декабря 2022

В Нижневартовске в результате взрыва газа погибли 6 человек. Пострадали четверо. Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

Стали известны имена пострадавших в результате взрыва газа в Нижневартовске: — Александр Кульков, 67 лет, термический ожог 70–80% тела, состояние тяжёлое; — Светлана Куликова, 62 года, термический ожог 70–80% тела, состояние тяжёлое; — Ирина Шабалина, 45 лет, сотрясение головного мозга, состояние тяжёлое; — Екатерина Шабалина, 19 лет, сотрясение головного мозга, состояние средней тяжести. Все они были экстренно госпитализированы. Ещё 10 человек находятся в пунктах временного размещения. Спасатели продолжают разбирать завалы, под ними могут находиться люди.

Ранее «Комсомольская правда — Югра» писала, что число погибших при взрыве газа в доме №6А по улице Мира в Нижневартовске увеличилось до 6.

Губернатор Тюменской области Александр Моор и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов выразили свои соболезнования и предложили помощь в ликвидации последствий взрыва.

Губернатор ЮГРЫ Наталья Комарова Вылетела на место ЧП с медиками и представителями служб экстренного реагировали.