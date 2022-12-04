В Нижневартовске после взрыва в жилом доме под завалами ищут подростка

Фото: ГУ МЧС России По ХМАО-Югре

Глава Нижневартовска Дмитрий Кищенко сказал, что решение о судьбе жилого дома на Мира, 6а примут после оценки его технического состояния.

В настоящее время на месте работает тяжелая техника МЧС. Принято решение спилить деревья, стоящие у подъезда, чтобы они не мешали спецтехнике. По неподтвержденным данным сейчас идут поиски подростка 12 лет, который может находиться под завалами

Зампрокурора Нижневартовска Николай Деменчук сообщил, что вопрос обеспечения граждан жильём взят на контроль прокуратуры.

- В ходе проводимых проверочных мероприятий будет дана оценка деятельности должностных лиц, ответственных за ремонт и эксплуатацию дома, а также за соблюдение техники пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирований. Взят на контроль вопрос обеспечения жилыми помещениями пострадавших граждан, - сказал Деменчук.

По состоянию на 21:00 известно о 15 пострадавших, из них 6 погибли, 4 госпитализированы в медицинские учреждения.

На месте происшествия развернут оперативный штаб по проведению спасательных работ, которые будут проводиться в круглосуточном режиме.

Жильцы дома эвакуированы и размещены в пункты временного размещения.

В Главном управлении МЧС России по ХМАО-Югре открыт телефон горячей линии по вопросам, связанным с обрушением жилого дома в г. Нижневартовске телефон: +7 (3467) 397-777.

«Комсомольская правда — Югра» ранее писала о том, что Следственный Комитет России по ХМАО-Югре возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности".