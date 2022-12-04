Губернатор ЯНАО Артюхов предложил помощь в связи со взрывом в Нижневартовске

В Нижневартовске произошел взрыв в жилом доме. Фото из аккаунта Дмитрия Артюхова в telegram.

Дмитрий Артюхов выразил соболезнования и предложил помощь властям ХМАО в ликвидации последствий трагедии, произошедшей в Нижневартовске. - Сегодня у наших соседей случилось большое несчастье – взрыв газа в жилом доме в Нижневартовске. Погибли люди. От всех ямальцев хочу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким тех, чьи жизни унесла эта трагедия, и пожелать скорейшего выздоровления каждому из пострадавших», - написал Артюхов в своё telegram-канале.

Губернатор Тюменской области Александр Моор также выразил свои соболезнования и полную готовность оказать любую необходимую помощь в связи со взрывом в доме №6 по улице Мира в Нижневартовске.

Ранее «Комсомольская правда — Югра» писала о том. что официально подтверждена гибель 6 человек. Четверо нижневартовцев доставлены в больницу с различными травмами: состояние троих оценивают как тяжелое, у одного - травмы средней тяжести.

Известно, что среди погибших и пострадавших нет детей. На место вылетает губернатор ЮГРЫ Наталья Комарова.