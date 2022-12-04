Александр Моор выразил соболезнования в связи со взрывом в Нижневартовске

Фото: ГУ МЧС по ХМАО -Югре

На происшествие в Нижневартовске отреагировал губернатор Тюменской области Александр Моор.

- Потрясён происшествием, которое случилось сегодня вечером в Нижневартовске. Трагедия унесла жизни нескольких человек, есть раненые. От лица жителей всей Тюменской области приношу искренние соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, - написал Александр Моор в своих социальных сетях. Он также сказал, что Тюменская область готова оказать всю необходимую помощь.

Напомним, вечером 4 ноября 2022 года в центре Нижневартовска произошёл хлопок в доме №6А. В результате происшествия произошло частичное обрушение перекрытий. Известно как минимум о четырёх погибших. Считавшегося пятым погибшим смогли реанимировать медики.

«Комсомольская правда — Югра» писала о том, что в пятиэтажном доме №6а по улице Мира отсутствовало газоснабжение, а основной причиной взрыва предварительно считают разгерметизацию газового баллона. Газоснабжение в этом доме, как во всех окружающих домах кубика, состоящего из почти сотни домов, - отсутствует.