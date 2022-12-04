«Тряхнуло знатно, аж окна дребезжали!»: очевидцы трагедии в Нижневартовске напуганы и с трудом могут говорить

Фото: соцсети

Трагедия в Нижневартовске коснулась каждого его жителя. Очевидцы взрыва и те, кто находился в момент происшествия в своих домах, шокированы тем, что случилось. Горожане делятся своими эмоциями в соцсетях, а кто-то в панике пытается узнать информацию о своих близких. Некоторые из них живут по соседству: они рассказывают, что во время трагедии услышали характерный хлопок, а кто-то почувствовал как «нехило тряхнуло».

- Был на Менделеева 23. Тряхнуло знатно, думал рядом со мной в шиномонтажке шина взорвалась, а оказалось хуже. Гул и тряска были такие, будто рядом. Сочувствую людям, погибшим, пострадавшим, а теперь еще и бездомным. И все из-за одного человека, который решил «сэкономить». Как говорится, скупой платит дважды - комментирует в соцсетях Константин Казин.

Фото: соцсети

Жительница дома №2 по улице Мира Наталья сообщила, о том, что в её доме дребезжали окна. Когда они с мужем вышли посмотреть, что произошло, то увидели, что от подъезда в пострадавшем доме ничего не осталось.

Одна из жительниц соседнего дома, соединенного аркой с домом, где произошел взрыв, рассказала «Комсомольской правде», о том, что в момент происшествия находилась дома с ребенком. Она очень напугана и с трудом может говорить.

- У меня в квартире даже мебель содрогнулась. Не понятно кто и зачем принес этот баллон в дом. Я очень напугана, успокаиваю ребенка - сообщила жительница Нижневартовска, пожелавшая остаться анонимной.

Некоторые жители ищут своих близких: кто-то ищет племянника, который пропал без вести. А мобилизованный мужчина, который сейчас находится в дали от происходящего ищет сына, который проживает в этом злополучном доме.

В мэрии Нижневартовска сообщают, что для жителей открыта горячая линия, позвонив на которую можно узнать информацию о потерянных близких или оставить запрос. Телефон горячей линии 24-25-80. Потерявшие своих родных могут также прийти в пункт временного размещения в 8 школу и там ждать новостей о своих близких. Гуманитарную помощь принимают в централизованном склад на базе МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС» по улице Индустриальная, 12.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На данный момент известно о шести погибших в результате обрушения этажей в доме в Нижневартовске. Причинами взрыва и обрушения двух этажей дома на Мира 6а могли стать неправильная установка газового баллона и нарушение его эксплуатации. Так как дом не газифицирован, есть версия, что причиной взрыва могла стать детонация газового баллона во время работ по натяжению потолков, которые проводились на втором этаже.