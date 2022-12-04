Фото: "Официальный Нижневартовск"

В Нижневартовске продолжается работа с горожанами, пострадавшими во время взрыва в доме 6а на улице Мира. На помощь приходят врачи. Медики готовы оказывать необходимую медицинскую помощь пострадавшим. В пункте временного размещения, который развернут в восьмой школе, они будут дежурить круглосуточно. По словам главного врача детской поликлиники Татьяны Загинайко, в пункте работают врачи и детской и взрослой поликлиник. Жителям обработали раны, проводят термометрия и предлагаются успокоительные средства.

Директор школы №8 Нижневартовска Оксана Серебрянникова рассказала, как происходит размещение пострадавших жителей.

На данный момент во временном пункте размещения находится 10 жителей из эвакуированного дома. Всего в ПВР могут разместиться до 250 человек, сообщает официальный портал администрации города. Специалисты различных служб оказывают все необходимую помощь, в том числе психологическую. Подробнее об этом рассказала директор департамента по социальной политике Нижневартовска Ирина Воликовская.

- Профессиональные психологи пришли на помощь пострадавшим жителям. При чрезвычайных ситуациях людям сложно оценивать обстановку, именно поэтому им необходима квалифицированная помощь - рассказала клинический психолог Нижневартовской психоневрологической больницы Ульяна Павлова.

Напомним, мы писали о том, что очевидцы взрыва и те, кто находился в момент происшествия в своих домах, шокированы тем, что случилось.