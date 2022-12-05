Глава Депздрава Югры доложил о состоянии пострадавших после взрыва в жилом доме в Нижневартовске. Фото: соцсети

Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский доложил о состоянии пострадавших и организации медицинской помощи после обрушения второго и третьего этажей в жилом пятиэтажном доме на улице Мира в Нижневартовске.

- За медицинской помощью обратились пять пациентов, двое самых тяжелых с ожогами более 70 % перевезены санавиацией в Сургут. В Нижневартовске в окружной больнице находятся две пациентки - мать и дочь. Состояние 45-летней пациентки мы оцениваем как стабильно тяжелое с положительной динамикой, у нее черепно-мозговая травма и ожог нижних конечностей. В настоящее время она находится в реанимации. Пациентка 19 лет поступила с сотрясением головного мозга, ее состояние удовлетворительное. Еще одной пациентке с ушибом верхних конечностей и лица помощь оказана амбулаторно, - сообщил Алексей Добровольский.

С жильцами пострадавшего дома работают шесть психологов. После заседания комиссии по ЧС глава региона Наталья Комарова дала поручение составить списки жильцов двух пострадавших от обрушения подъездов.

- Необходимо выяснить, вошли ли в число тех, кого мы приняли и зарегистрировали в ПВР, одиноко проживающие граждане, - поручила Наталья Комарова.

Кроме того, глава региона поручила директору департамента социального развития Терезе Пономаревой взять на учет и сопровождение всех родственников погибших.

- Необходимо выяснить, что необходимо людям. Если есть дети, студенты, необходимо оказать содействие в организации учебного процесса, - добавила губернатор.

В течение двух дней власти займутся вопросом предоставления жилья для жителей пострадавшего дома, так как капитальный ремонт здания потребует значительного времени.

Также Наталья Владимировна поручила директору департамента региональной безопасности Александру Тиртоке организовать проверку предпринимателей и коммерческих организаций, реализующих сжиженный газ в баллонах во всех муниципалитетах.