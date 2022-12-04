В Нижневартовске продолжают разбирать завалы после взрыва в доме на Мира

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Поисково - спасательные работы в Нижневартовске продолжаются. Информацию об этом сообщают в ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

- Работа осложнена низкой температурой и сложными погодными условиями, а также крупным завалом, образовавшимся из-за обрушения. Для обеспечения безопасности на месте разбора завалов, спасатели закрепляют нависающие конструкции - сообщают спасатели.

На месте происшествия продолжают работать психологи, пострадавшим и жильцам дома оказывают помощь. По данным МЧС, всего к ликвидации последствий происшествия привлечены 165 человек и 53 единицы техники.

Вот здесь мы рассказывали хронику событий после взрыва в жилом доме.