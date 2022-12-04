Губернатор Югры выразила соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва дома в Нижневартовске

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Губернатор Югры Наталья Комарова выразила соболезнования семьям погибших во время взрыва в многоквартирном доме Нижневартовска. Об этом глава региона написала в своих соцсетях.

- От всех югорчан выражаю соболезнования семьям погибших, пострадавших в результате частичного обрушения жилого дома по улице Мира в Нижневартовске. С семьями погибших, пострадавших работают психологи, медицинские работники, специалисты федеральных, местных, региональных органов власти - пишет губернатор.

Напомним, ранее свои соболезнования выразили глава Ямала Дмитрий Артюхов и губернатор Тюменской области Александр Моор, а также полпред президента России в УрФО Владимир Якушев.