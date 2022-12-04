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НовостиПроисшествия4 декабря 2022 18:13

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев выразил соболезнования в связи со взрывом в Нижневартовске

Якушев пожелал скорейшего выздоровления тем, кто сейчас находится в больнице
Виктория Терина
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев выразил соболезнования жителям Нижневартовска в связи с трагедией и пожелал скорейшего выздоровления тем, кто сейчас находится в больнице.

Выразили свои соболезнования и предложили помощь жителям Нижневартовска глава Ямала Дмитрий Артюхов и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Напомним, в Нижневартовске из-за взрыва газа в многоквартирном доме погибли пять человек (МЧС пока подтвердило гибель четверых). Следком Югры взял происшествие на контроль и возбудил уголовное дело.

Власти Нижневартовска из-за обрушения двух этажей в доме на Мира ввели режим ЧС.