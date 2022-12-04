Власти Нижневартовска из-за обрушения двух этажей в доме на Мира ввели режим ЧС

Фото: паблик "Официальный Нижневартовск"

Власти Нижневартовска ввели в городе режим ЧС муниципального характера после обрушения в пятиэтажном жилом доме, сообщили в пресс-службе администрации города.

- Для оперативного принятия решений в Нижневартовске установлен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне. Основные силы и средства направлены на оказание своевременной медицинской и другой необходимой помощи пострадавшим, организации взаимодействия в ходе аварийно-спасательных работ, а также поддержание общественного порядка - говорится в сообщении мэрии.

Отметим, что этот режим реагирования оперативных служб объявляется в случае, когда возникает обстановка на определённой территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления или другого бедствия.

Напомним, официально подтверждена гибель шести человек при взрыве в жилом доме №6 А на улице Мира в Нижневартовске. Однако первоначально сообщалось о четырех погибших, а пятого мужчину, считавшегося погибшим, удалось реанимировать.