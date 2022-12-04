Прокуратура выяснит, кто виноват в обрушении дома в Нижневартовске и проконтролирует обеспечение жильем пострадавших Фото: Татьяна Коркина

По поручению прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа прокуратура Нижневартовска проверяет обстоятельства обрушения дома. Об этом рассказал заместитель прокурора города Николай Деменчук.

- В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание и ремонт дома, соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации газового оборудования. По итогам проверки при наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер реагирования - говорится в сообщении прокуратуры округа.

Вопрос обеспечения временным жильем пострадавших граждан также находится на контроле ведомства.

Отметим, что из-за взрыва газа в многоквартирном доме возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности.