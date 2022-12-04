Прокуратура выяснит, кто виноват в обрушении дома в Нижневартовске и проконтролирует обеспечение жильем пострадавших
Фото: Татьяна Коркина
По поручению прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа прокуратура Нижневартовска проверяет обстоятельства обрушения дома. Об этом рассказал заместитель прокурора города Николай Деменчук.
- В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание и ремонт дома, соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации газового оборудования. По итогам проверки при наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер реагирования - говорится в сообщении прокуратуры округа.
Вопрос обеспечения временным жильем пострадавших граждан также находится на контроле ведомства.
Отметим, что из-за взрыва газа в многоквартирном доме возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности.