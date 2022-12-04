Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 декабря 2022 19:24

Прокуратура выяснит, кто виноват в обрушении дома в Нижневартовске

Заместитель прокурора города Николай Деменчук прокомментировал произошедшее
Виктория Терина
Прокуратура выяснит, кто виноват в обрушении дома в Нижневартовске и проконтролирует обеспечение жильем пострадавших

Прокуратура выяснит, кто виноват в обрушении дома в Нижневартовске и проконтролирует обеспечение жильем пострадавших

Фото: Татьяна Коркина

По поручению прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа прокуратура Нижневартовска проверяет обстоятельства обрушения дома. Об этом рассказал заместитель прокурора города Николай Деменчук.

- В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание и ремонт дома, соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации газового оборудования. По итогам проверки при наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер реагирования - говорится в сообщении прокуратуры округа.

Вопрос обеспечения временным жильем пострадавших граждан также находится на контроле ведомства.

Отметим, что из-за взрыва газа в многоквартирном доме возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности.