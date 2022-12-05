На место взрыва в жилом доме в Нижневартовске прибыл глава МЧС Александр Куренков

Фото: МЧС России

В Нижневартовск на место ликвидации происшествия в доме на Мира прибыла оперативная группа под руководством главы МЧС России Александра Куренкова.

Напомним, в спасательно-розыскных мероприятиях задействованы 165 человек и 53 единицы техники. По обновленным данным, сейчас в них задействованы порядка 200 человек и 55 единиц техники.

Глава МЧС России Александр Куренков назвал непростой ситуацию после частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске из-за сложности завала. Он отметил, что сначала спасателям нужно разбирать крышу, а при разборе постоянно проводятся минуты тишины, завал обследуют 4 кинологических расчета. Далее Глава МЧС совместно с руководством региона посетил пункт временного размещения, развёрнутого в школе №8 и проконтролировал условия размещения жильцов пострадавшего дома.

Александр Куренков поблагодарил всех пожарных и спасателей, которые участвуют в ликвидации последствий взрыва в многоквартирном доме. А также провел совещание с экстренными службами города и региона. По итогу заседания замглавы МЧС России Анатолий Супруновский внёс предложение по проведению внеплановых проверок газонаполнительных станций.