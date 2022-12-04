В Нижневартовске произошёл взрыв газового баллона в жилом доме. Фото: ГУ МЧС России по Хмао-Югре

Никто не ждал этого взрыва. Происшествий вообще никто никогда не ждёт, особенно воскресными вечерами. Нижневартовцы жили обычными выходными пока в доме №6А по улице Мира, 4 декабря 2022 года не взорвался газ.

Первое, что стало известно после происшествия — дом не был газифицирован, а взорваться мог баллон, который один из местных жителей занес с балкона, чтобы согреть перед использованием.

Под обрушившимися перекрытиями второго и третьего этажа оказались несколько человек. При этом практически сразу стало известно как минимум об одном погибшем. А в региональном МЧС подтвердили информацию о взрыве бытового газа.

Взрыв в жилом доме № 6А по улице Мира в Нижневартовске произошел около 18.30 4 декабря. Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На место ЧП сразу выехал глава города Дмитрий Кощенко. К дому подогнали автобусы для обогрева эвакуированных жителей дома. Позднее им предложили разместиться в помещении городской школы №8.

К 18.50 "Комсомольской правде" стало известно как минимум о пяти погибших. Бытовой газ стал трагедией регионального масштаба.

В Нижневартовскую окружную клиническую больницу госпитализировали трех пострадавших, к которым позже добавился и четвертый. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", а прокурор города Николай Деменчук сообщил, что вопрос обеспечения граждан жильём взят на контроль прокуратуры.

Ненадолго порадовали местные медики: они все же реанимировали одного из тех, с кем уже успели навсегда попрощаться. Количество погибших уменьшилось.

Подъезд №3 до и после взрыва...

К этому времени завали разбирали более 30 спасателей и 9 единиц спецтехники. Работе мешали узкие проезды, близкое расположение других домов и деревья у подъезда, которые на снимках с места ЧП тоже как будто бы выглядели поникшими. И не зря: чуть позже спасатели примут решение их спилить, чтобы расчистить поле для маневров спецтехники.

К вечеру в Нижневартовске температура воздуха опустилась до 22 градусов мороза. Но вокруг подъезда не уменьшалась толпу родных, близких, знакомых и соседей тех, кто жил во взорвавшемся подъезде. Под завалами все еще могли оставаться люди. В основном говорили о 12-летнем мальчике. Очевидцы трагедии напуганы и с трудом могут говорить: даже в соседних домах от взрыва дребезжали окна.

- У меня в квартире даже мебель содрогнулась. Не понятно кто и зачем принес этот баллон в дом. Я очень напугана, успокаиваю ребенка - сообщила жительница Нижневартовска, пожелавшая остаться анонимной.

Около 20 часов на помощь нижневартовским врачам из Ханты-Мансийска вылетели главный внештатный анестезиолог Депздрава Югры, травматолог, нейрохируг, хирург и другие специалисты.

После взрыва 4 человека были доставлены в городскую больницу. Фото: Администрация Нижневартовска.

К этому моменту "Комсомольская правда" знала почти всё о доме №6 по улице Мира. Он, как и все окружающие его точно такие же хрущевки, был построен в 1974 году. Большой кубик в границах улиц Мира, Ленина, Кузоваткина и Маршала Жукова - вообще не газифицирован. Сколько в этом микрорайоне таких же газовых баллонов, готовых взорваться, никому неизвестно. При этом все дома в хорошем состоянии, а дом №6А по улице Мира - ремонтировали в 2017 году.

Около 20.30 по местному времени в МЧС подтвердили, что главной причиной взрыва и обрушения в подъезде жилого дома стали, предварительно, неправильная установка газового баллона или нарушение техники безопасности при его эксплуатации. Конструкции баллона найдены.

На разборе завалов работают более 30 спасателей, Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

К 21.20 количество погибших увеличилось до 6, в то же время стали известны имена пострадавших и их предварительные диагнозы.

— Александр Кульков, 67 лет, термический ожог 70–80% тела, состояние тяжёлое;

— Светлана Куликова, 62 года, термический ожог 70–80% тела, состояние тяжёлое;

— Ирина Шабалина, 45 лет, сотрясение головного мозга, состояние тяжёлое;

— Екатерина Шабалина, 19 лет, сотрясение головного мозга, состояние средней тяжести.

Узнав о случившемся, губернатор Югры Наталья Комарова в экстренном порядке вылетела к месту ЧП с бригадой медиков, своими заместителями Александром Тиртока и Азатом Ислаевым. А губернаторы-соседи Александр Моор и Дмитрий Артюхов предложили свою помощь по ликвидации последствий взрыва. Выразил свои соболезнования и Владимир Якушев.

В 22.30 в мэрии Нижневартовска объявили о введение режима ЧС муниципального характера.

На место ЧП прилетела губернатор ХМАО Наталь Комарова. Фото: администрация Нижневартовска.

В школу №8, которая находится буквально в 50 метрах от дома, где произошёл взрыв, привезли более 50 эвакуированных. При необходимости учреждение, в которой организован пункт временного размещения, может принять и 250 человек, однако к ночи в ПВР остались только 10 человек, но рядом с ними будут находиться медики и психологи.

По рассказам свидетелей и очевидцев взрыва тряхнуло знатно: в соседних домах задребезжали окна, а на расположенной поблизости шиномонтажке лопнул баллон у шины. В квартирах других подъездов дома №6А затряслась мебель.

При взрыве разрушились перекрытия второго и третьего этажа. Фото: соцсети.

Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко сказал, что решение о судьбе жилого дома на Мира, 6а примут после оценки его технического состояния. В МЧС Югры подтвердили, что возможно вторичное обрушение, поэтому для оценки состояния дома к месту происшествия вызвали специалистов. Обычно обследования поврежденных домов производят специализированным комплексом "Струна".

Когда в Нижневартовске наступила полночь из ярко освещенного разрушенного подъезда на 23-градусный мороз вынесли тело ещё одного пострадавшего. Таким образом, число госпитализированных возросло до пяти. С помощью автовышки спасатели работают на 4 этаже. По-прежнему под вопросом остается судьба 16-летнего Ильи и 12-летнего Руслана. Бабушка и тётя подростков по-прежнему надеются, что дети живы....

Кто виноват в трагедии официально пока молчат, однако подозреваемого уже вычислили. Им мог оказаться дедушка-рыбак, притащивший в квартиру гигантский баллон. По неподтвержденной пока информации, газом он хотел согреться на ночной рыбалке, однако тот рванул. Подробности ожидаются позже.

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