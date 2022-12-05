В Нижневартовске жильцов частично обрушившегося дома переселили в гостиницу

Фото: администрация Нижневартовска

Власти Нижневартовска продолжают оказывать помощь жителям дома №6а по ул. Мира, где произошел взрыв. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, люди, которые находились во временном пункте размещения, развернутом на базе школе №8, расселены в гостиницу.

- На данный момент десять человек, которые находились во временном пункте размещения, расселены в гостинице «Аэропорт», - прокомментировали в мэрии.

Напоминаем, что для пострадавших в результате частичного обрушения дома продолжает работать горячая линия: 8 (3466) 24-25-80.

Ранее губернатор Югры Наталья Комарова объявила, что родственникам погибших выплатят по миллиону рублей, а размер помощи семьям пострадавших будет варьироваться от 100 до 500 тысяч рублей (в зависимости от степени тяжести травм.