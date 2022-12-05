В Нижневартовске объявлена минута молчания в память о погибших в доме на Мира

Фото: "Официальный Нижневартовск"

В Нижневартовске объявлена минута молчания. Об этом сообщает администрация города.

- По инициативе школьников и родителей, педагогической общественности, сегодня, 5 декабря, в 10 часов около архитектурно-паркового комплекса «Добрый Ангел Мира» пересечение улицы Г.И. Пикмана и проезда Куропаткина проходит минута молчания и возложение цветов - говорится в сообщении.

Фото: "Официальный Нижневартовск"

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии. По его словам, семьям оказывают необходимую помощь. Кроме того, ранее соболезнования выразили глава Ямала Дмитрий Артюхов, губернатор Тюменской области Александр Моор, полпред президента России в УрФО Владимир Якушев и губернатор ХМАО Наталья Комарова. В соцсетях главы муниципалитетов ХМАО присоединяются к всеобщей скорби и выражают слова соболезнования.