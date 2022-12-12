«Ксюша, у вас больше нет квартиры!»: жительница Нижневартовска, в доме которой произошел взрыв, жаждет справедливости

Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

4 декабря 2022 года жителям Нижневартовска запомнится надолго. Обычное воскресенье закончилось болью, слезами и горем. Ближе к вечеру, в пятиэтажном доме по адресу Мира 6а, произошел взрыв газового баллона. Он не только лишил квартирантов крыши над головой, но и унес человеческие жизни. Некоторые буквально спаслись чудом, но теперь вынуждены «кочевать» по родственникам, либо ютиться во временном жилье, с надеждой, что когда-нибудь снова смогут вернуться к обычной жизни.

НИ ВЕЩЕЙ, НИ КВАРТИРЫ И ДОЛГ ПЕРЕД БАНКОМ

Как рассказала корреспонденту «КП-Югра» Ксения Белоусова, в том доме у нее была двухкомнатная квартира, а сейчас там вместо уютного жилья руины и груз на плечах в виде кредита, который не застрахован.

– На момент взрыва в квартире находился мой брат, он потерял сознание, но выжил. Его растормошил сосед и помог вылезти. А мы с ребенком были в отпуске, бывший супруг на вахте. Наша квартира находится на первом этаже в третьем подъезде и от нее, после взрыва, не осталось ничего. Мы недавно делали ремонт, брали на него кредит и, конечно, еще не расплатились. Долг около полумиллиона. Только теперь нет ни квартиры, ни ремонта, а обязательства перед банком есть, – говорит девушка.

После страшных новостей Ксения практически сразу взяла билеты и поехала домой.

– Мы пошли по всем инстанциям, в ЖЭУ была соцзащита, мы написали два заявления на 25 тысяч рублей помощи и на 100 тысяч. В квартире прописаны я, ребенок, бывший муж и, получается, на нас троих – 125 тысяч. Изначально мы думали, что такую сумму выдавать будут каждому члену семьи, а оказывается на всех. На квартиру, – негодует вартовчанка.

Ее семья, как говорится, осталась в буквальном смысле «без штанов».

– Из вещей у нас остался чемодан, с которым я была в отпуске, а у бывшего супруга не осталось вообще ничего. Мы ездили в квартиру, смогли собрать только два пакета всякой мелочи – две кофты, джинсы, штаны, две рубашки. Но соцслужбы нас не бросают. Они записали чего нам не хватает и сказали, что помогут, – добавила Ксения.

От квартиры, где жила Ксения, не осталось даже дивана. Фото: Ксения Белоусова

18 КВАДРАТОВ НА ТРОИХ И ГОЛЫЕ СТЕНЫ

Оставшись без крова молодая семья пошла в жилищный комитет, хотя, по словам девушки, они могут остановиться и у родственников, но, судя по всему, все затянется не на один месяц, а то и год, а вопросы решить хочется как можно скорее.

– Нам в комитете сказали, что на человека предоставляется 6 квадратных метров, в нашем случае это будет комната 18 квадратных метров, которая полностью пустая и, кроме того, там будут соседи. То есть, допустим это трехкомнатная квартира и в каждой комнате будет жить по несколько человек из разных семей, – поясняет югорчанка.

Но девушку беспокоит не сомнительное соседство, а то, что в квартире пустые стены и пол. На мебель и обустройство жилья у семьи денег нет.

– Нужно будет в какие-то фонды идти. Просить, чтобы дали мебель, помогли обустроить хоть как-то, – подчеркнула девушка.

Есть и более серьезный момент. Ксения переживает, что дальнейшая судьба дома пока неизвестна. Было озвучено несколько вариантов развития, но не один из них не утешил и без того напуганных и изможденных людей.

– Я спросила по поводу квартиры. Предоставят ли нам жилье, если дом не будет подлежать восстановлению и нам сказали, что есть два варианта. Первый – если признают, что дом подлежит восстановлению, то мы будем жить во временном жилье. И подчеркнули, что сколько времени все это займет – неизвестно. Это может быть год, а может и три. Второй вариант – если дом признают аварийным, то муниципалитет будет приобретать квартиры. Они будут полностью пустые. А еще сказали, что 98% вероятность того, что нам за них придется доплачивать, – говорит Белоусова.

Вартовчанка раздосадована тем, что потеряла квартиру, дорогой ремонт, осталась с кредитом и будущим, которое пока туманно и неизвестно.

– Вот эти 125 тысяч, они никуда? Ну, куда их? Ни туда и ни сюда! Можем ли мы рассчитывать на еще какую-то помощь? Пока, видимо, нет, – сказала жительница разрушенного дома.

Разбор завалов. Фото: Ксения Белоусова

ЖЕЛАНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Ксения намерена бороться за справедливость и даже писать письмо Владимиру Путину. Девушка объясняет свою позицию тем, что жителям других подъездов разрушенного дома хотя бы есть, что выносить из квартир. У них остались вещи и мебель, им есть с чем заезжать во временное жилье, а вот те, кто оказался в эпицентре взрыва, остались без ничего.

– А еще, у меня у одноклассницы бабушка и им дали однокомнатную квартиру, потому что бабуля инвалид первой группы. Ну, а мы можем рассчитывать только на себя и маленькую комнату, – делится девушка.

Ксении страшно, что пройдет месяц-два и про пострадавших просто забудут.

– А мы хотим хотя бы одного – чтобы все было равноценно. Чтобы мы себя не чувствовали участниками какой-то трагедии. Хочется поскорее все забыть, – комментирует Белоусова.

В конце нашего разговора девушка с трясущимся голосом вновь вернулась в тот страшный день и начала вспоминать детали, как все было и как она узнала о происшествии.

– У меня ребенок, ему шесть лет и у него есть телефон. Он периодически по видеосвязи звонит бабушкам и дедушкам. Сын позвонил своей бабушке, она была вся в слезах, ребенок подбежал ко мне и говорит «мама, тебя бабушка зовет». Я беру телефон и мама бывшего супруга рыдает и выдает «Ксюша, у вас больше нет квартиры!», – вспоминает Ксения.

Дальше, по воспоминаниям девушки, все было, как в тумане. У нее перехватило дыхание, началась тахикардия, онемели конечности и полились слезы.

– Я помню, что на что-то оперлась, чтобы не потерять сознание. Успокаивала себя и бывшую свекровь. Начала говорить, что главное мы живы. А все материальное рано или поздно восстановится. Но, честно, я не осознавала все до конца, пока не приехала к дому сама. Близко не стала подходить. Издалека видела кусочек фиолетовых обоев в нашей уже разрушенной квартире. Смотрела, как разгребали завалы и слезы лились градом. Я поняла масштаб трагедии и что много погибших. В один момент осознала, что жизнь перевернулась на 180 градусов. Я и подумать не могла, что в доме, где нет газового оборудования может произойти подобное, – сказала Белоусова.

Несмотря ни на что, Ксения подчеркнула, что не винит никого в трагедии.

– Я и моя семья не виним человека, в квартире которого прогремел взрыв. От этого никто не застрахован. Он не подумал. Ну, вот так вот произошло. Очень жалко мне и его дочь, она сейчас в ужасном состоянии. Ей плохо. А у меня надежда, что все быстро забудется. Все это страшно. Все это непонятно. У меня от эмоций даже слова закончились, – подытожила свой рассказ Ксения Белоусова.

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