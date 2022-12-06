Поисково-спасательные работы в доме в Нижневартовске, где взорвался газ, завершены

Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске завершились поисково-спасательные работы в доме на улице Мира, где в роковой воскресный вечер 4 декабря прогремел взрыв и обрушилось несколько этажей. К сожалению, жители дома, которые значились как пропавшие без вести, погибли. По информации ГУ МЧС России по ХМАО, на сегодня, достоверно установлена гибель 8 человек, в их числе 4 ребенка. Глава города Дмитрий Кощенко объявил 7 декабря днем траура.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО- Югре

Жители города всё ещё не могут отойти от шока, многие лишились собственного дома, а самое ужасное, то что семьи потеряли близких людей. Губернатор Югры Наталья Комарова выразила соболезнования родственникам погибших.

- Соболезную родным, близким погибших. Скорбим. Люди, берегите себя, пожалуйста - написала глава региона в своих соцсетях.

Завтра, 7 декабря, Наталья Комарова будет работать в Нижневартовске. Одной из главных целей её поездки станет встреча с семьями пострадавших. Кроме того, Наталья Комарова возложит цветы к монументу «Добрый ангел мира», куда продолжают приходить горожане и нести цветы в память о погибших. Губернатор планирует рабочую встречу заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Анатолием Супруновским, который по поручению главы МЧС России продолжал работу в Нижневартовске.

- На встрече будет дана оценка достаточности принимаемых всеми службами мер и решений. На месте происшествия глава региона оценит ход проводимых работ – в настоящий момент здесь продолжается расчистка завалов, - сообщили в правительстве региона.

Специалисты профильных служб продолжают оказывают всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим, а также тем, кто потерял родных в результате частичного обрушения дома. С каждой семьей ведется индивидуальная работа: круглосуточная психологическая и медицинская помощь, консультации по вопросам получения жилья из маневренного фонда (сегодня начали выдавать первые ключи), содействие в восстановлении документов.

Также в городе организован сбор гуманитарной помощи для пострадавших и продолжает действовать «горячая линия» по номеру: 8 (3466) 24-25-80. По информации департамента по социальной политики администрации города, на данный момент в гостинице и в многопрофильном центре реабилитации размещены 26 человек.

Напомним, сейчас четверо пострадавших находятся в больнице, из них два человека находятся в тяжелом состоянии с серьезными ожогами, а двое уже идут на поправку в Нижневартовской окружной больнице, их жизни ничего не угрожает.