«Выложились максимально!»: спасатель рассказал, как разбирали завалы после взрыва в Нижневартовске

Спасатель рассказал, как разбирали завалы после взрыва в Нижневартовске. Фото: соцсети

С момента трагедии в Нижневартовске, где жертвами взрыва и частичного обрушения дома стали 10 человек прошло две недели. Со временем появляются все больше историй от пострадавших и очевидцев этого жуткого происшествия, все больше выводов от экспертов. Корреспондент «Комсомольской правды - Югра» пообщалась со спасателем аварийно-спасательной службы Нижневартовска Максимом Евсеевым, который одним из первых прибыл на место ЧП, вместе с коллегами занимался разбором завалов и искал пострадавших.

- В этот день я дежурил с коллегами на базе, поступил вызов на Мира 6-А, мы были на месте уже через 4 минуты. Когда мы туда ехали, даже не думали, что все так серьезно. Первым делом забежали в четвертый подъезд и ужаснулись от увиденного, - вспоминает Максим Евсеев.

Спасатели обнаружили, что полностью провались две комнаты 3 подъезда и две комнаты 4 подъезда с 5 по 1 этаж. В первые минуты была надежда спасти всех. Часть людей вышла самостоятельно. Первым делом спасатели начали вскрывать квартиры, некоторые из них были закрыты и приходилось ломать двери. Когда начали заходить в квартиры и искать людей, была объявлена полная эвакуация дома. Спустившись на второй этаж, спасатели буквально "воткнулись" в завал из стен, мебели, вещей и что самое страшное, под этим завалом были люди.

- Первым наши мужчину, к сожалению, мертвого. Его сильно придавило плитой, когда начали вытаскивать тело услышали звук - женщина просила помощи. Ее тоже зажало плитой. Доставать её приходилось очень аккуратно, так как когда передвигали одну плиту, начинала шевелиться другая. Мы их аккуратно зафиксировали. Вытащили женщину и передали медикам. У неё были ошпарены ноги горячей водой и паром из разрушенной системы отопления. Затем, в другом подъезде, нашли труп женщины, - рассказал спасатель.

Максим вспоминает, что в один момент он поднял голову вверх и увидел крышу дома, а еще висящие плиты, которые могли в любой момент упасть. Стены дома буквально вздулись на полтора метра от здания. Было страшно, но больше всего хотелось спасти людей. Вокруг было много дыма, пожарные периодически тушили появляющееся возгорание. Очень усложнял работу мороз (в тот вечер в Нижневартовске было - 26 градусов) и сильный пар, от которого невозможно было нормально дышать.

Разбор завалов на Мира 6-А. Фото: соцсети

- Был объявлен полный сбор всего личного состава аварийно-спасательных служб в полном обмундировании со специальным оборудованием и техникой. Когда доложили, что больше выживших не обнаружено, поняли, что вручную остальные плиты убрать не получится. Все сложилось стопкой. Тяжелейшие плиты можно было убрать только с помощью спецтехники, но для этого нужна была подготовка здания, так как был риск дальнейшего обрушения - пояснил в телефонном разговоре Максим.

К тому моменту уже стали известны имена тех, кто мог находится под разрушениями. На вторые сутки спасатели нашли погибшую женщину, а затем тела остальных, числившихся без вести пропавших людей. По словам спасателя, шансов выжить при таких травмах у людей не было.

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

- Уже по прошествии времени мы оценивали с коллегами, что другой последовательности в действиях быть не могло. Все службы выложились максимально и сработали так как этого требовала ситуация. В первые часы никак не возможно было достать людей. Их обнаружили в «неестественных» позах, мужчине придавило плитой голову. Сверху людей засыпало смесью песка и утеплителя: их пришлось буквально откапывать - рассказывает мужчина.

Делая вывод о причинах произошедшей трагедии, спасатель рассказал, что в первые часы они нашли 10-литровый разорванный от давления газовый баллон. «Он не был взорван а как-бы разошёлся по шву», - поясняет Максим. Предположительно, неправильно заправленный (слишком сильно заправленный) баллон мужчина занес из холода в теплую квартиру, что послужило его разгерметизации. Такое бывает при заправке зимой на холодной станции: принося баллон домой, газ расширяется, и может произойти утечка. Произошел сильный хлопок, в результате которого вся квартира наполнилась опасной кислородно-газовой смесью, что и стало причиной дальнейшего взрыва, повредившего 4 смежные комнаты, а дальше пошло обрушение остальных поврежденных стен.

Кстати, соседи слышали запах газа, одна из жительниц дома (она погибла, но об этом рассказал её выживший сын) обратилась к соседу из-за того, что почувствовала запах газа. Она вернулась домой, зашла в комнату к ребёнку и сказала: «Максим, ты представляешь, мы все сегодня только что могли умереть. Ушла в другую комнату и через несколько секунд раздался взрыв». По словам близкой подруги погибшей, раньше женщина пару раз говорила: «живём как на пороховой бочке» (она жила в квартире 37 - соседней с той, в которой жили пенсионеры) и рассказывала о газовых баллонах, которые сосед держит у себя в квартире.

Пенсионер в квартире которого, предположительно, произошел взрыв успел дать показания следователям до того, как его увезла скорая. Он скончался в ожоговом центре спустя 9 дней после трагедии, а его 62-летняя супруга скончалась от полученных ожогов за 5 дней до него.

Дом спустя 2 недели после трагедии. Фото: соцсети

Точные выводы сделают следователи, а пока люди, оставшиеся без крыши над головой, пытаются добиться справедливости и получить достойное жилье. Власти региона обещали выплатить родственникам погибших по 1 миллиону рублей, а пострадавшим - от 100 до 500 тысяч рублей (в зависимости от степени тяжести травм).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Нижневартовске пострадавший в результате взрыва дом ремонтировали пять лет назад.

Газоснабжения в доме не было (подробнее)

Следователи возбудили уголовное дело из-за обрушения второго и третьего этажей в жилом доме в Нижневартовске.

Хлопок произошел в одной из квартир дома 6 по улице Мира (подробнее)

В Нижневартовске 7 декабря объявлен траур после взрыва газа и обрушения части дома.

Погибшими признали восемь человека, четверо из которых дети (подробнее)

В Нижневартовске снесут дом, где при взрыве погибли 10 человек.

Об этом рассказал мэр города (подробнее)