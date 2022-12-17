В Нижневартовске снесут дом, где при взрыве погибли 10 человек

В Нижневартовске разберут дом, пострадавший от взрыва 4 декабря. Фото: Милаша Мамедова.

Мэр Нижневартовска сообщил о том, что дом №6А по улице Мира, который пострадал от взрыва 4 декабря, снесут. Сегодня, 17 декабря, глава Нижневартовска встречался с жильцами пострадавшего от взрыва дома.

- Главная тема - экспертиза. Согласно предварительной справке о состоянии конструктивов дома №6-А на ул. Мира, выданной специалистами Всероссийского научно-исследовательского института ГО и ЧС, здание подлежит сносу, - написал Дмитрий Кощенко в своем телеграм-канале.

На сегодня уже 34 семьи, проживавшие в этом доме, подали заявления на предоставление жилья из маневренного фонда города. При этом в маневренном фонде Нижневартовска всего 43 квартиры.

На встрече главы города с жильцами дома №6А отдельно обсуждали вопрос с квартирами, приобретенными в ипотеку. Всего таких квартир 13 и только в одном случае кредит уже полностью погашен по данным мэра Нижневартовска.

- Подано 12 заявлений в страховые компании, также подано 3 заявления на реструктуризацию ипотечных кредитов (находятся на рассмотрении), ещё двое жильцов планируют обратиться с заявлениями в ближайшее время. - написал Дмитрий Кощенко.

Напомним, 4 декабря в доме №6А по улице Мира в Нижневартовске произошёл взрыв газа. Общее количество жертв по официальным данным составило 10 человек. Предполагаемый виновник взрыва газа в доме по ул. Мира в Нижневартовске скончался в ожоговом центре 13 декабря. Он стал последней жертвой этой трагедии. Ранее, 8 декабря, в ожоговом центре скончалась его 62-летняя супруга, которая также пострадала от взрыва и пожара.