Предполагаемый виновник взрыва газа в доме по ул. Мира в Нижневартовске скончался в ожоговом центре

Фото: Александр Кульков, соцсеть «Одноклассники»

C момента взрыва газа в доме №6А по ул. Мира в Нижневартовске прошло уже больше недели. Официально под завалами погибли восемь человек, в том числе четыре ребенка, а еще несколько пострадавших доставили в Сургутский ожоговый центр, где за их жизнь неустанно боролись медики.

К сожалению, выкарабкаться удалось не всем. В минувший четверг, 8 декабря, стало известно, что от полученных ожогов скончалась 62-летняя женщина - супруга мужчины, в квартире которого, предположительно, и рванул газовый баллон. А спустя пять дней ушел из жизни и он сам.

- Да, скончался, подтверждаем, - кратко прокомментировал корреспонденту «Комсомолки» в региональном следственном комитете.

Таким образом, количество жертв этой трагедии возросло до десяти человек.

Фото: администрация Нижневартовска. Место ЧП.

На данный момент две женщины, пострадавшие во время ЧП, продолжают лечение в Нижневартовской окружной клинической больнице. Их состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.

Напоминаем, что взрыв бытового газа в многоэтажке по ул. Мира, 6А в Нижневартовске произошел 4 декабря, в следствие чего частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей. На место ЧП сразу же выехали экстренные службы и глава города Дмитрий Кощенко, а затем прибыла и губернатор Наталья Комарова в сопровождении главы МЧС России Александра Куренкова.

Спасатели разбирали завалы несколько дней. Надеясь найти хоть кого-то в живых, они с усердием растаскивали доски и бетон, некогда бывшие пятиэтажным домом, но все старания оказались тщетны. Жильцов, значившихся как пропавших без вести, признали погибшими.

Фото: администрация Нижневартовска. Место ЧП.

На данный момент городские и региональные власти продолжают оказывать пострадавшим жителям всю необходимую помощь. По любым вопросам, связанным с трагедией, вартовчане могут обратиться на горячую линию: 8 (3466) 24-25-80.

Кроме того, родственникам погибших выплатят по 1 миллиону рублей, а пострадавшим - от 100 до 500 тысяч рублей (в зависимости от степени тяжести травм).

Кстати, сегодня, 13 декабря, в Нижневартовск приехали эксперты Всероссийского научно-исследовательского института ГО и ЧС. В течение недели команда из пяти человек проведут комплексную диагностику дома, а после - прилегающих зданий №4А, 6 и 8А. После обследования и проведения анализа ученые выдадут заключение и рекомендации, на основе которых будут приниматься дальнейшие решения о судьбе дома.