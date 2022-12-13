Эксперты приступили к обследованию дома на улице Мира в Нижневартовске, где произошел взрыв газа

Фото: администрация Нижневартовска

Эксперты Всероссийского научно-исследовательского института ГО и ЧС приступили к обследованию дома №6А на улице Мира в Нижневартовске, где произошел взрыв газа. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в состав группы вошли пять человек. С собой специалисты привезли все необходимое оборудование.

Сначала ученые проведут комплексную диагностику дома, а после - прилегающих зданий №4А, 6 и 8А. С помощью специальных систем (мобильный комплекс) они узнают состояние грунта у основания здания (№6А), свай, фундамента и других обязательных параметров конструкций.

В первую очередь эксперты должны проверить состояние первого и второго подъездов и сообщить, могут ли там проживать люди. Также им необходимо установить возможность использования фундамента третьего и четвертого подъездов.

После обследования и проведения анализа эксперты выдадут заключение и рекомендации, на основе которых будут приниматься дальнейшие решения о судьбе дома. Выполнить все мероприятия специалисты намерены в течение недели.