В ожоговом центре скончалась пострадавшая при взрыве газа в Нижневартовске

Фото: Администрация Нижневартовска

Нижневартовск с воскресенья погрузился в траур и сегодня, спустя четыре дня после трагедии продолжают поступать печальные известия. Сегодня, 8 декабря, скончалась еще одна жертва взрыва и частичного обрушения дома 6-А на улице Мира в Нижневартовске. Об этом сообщил департамента здравоохранения Югры.

- На утро 8 декабря в больницах региона продолжают лечение трое пострадавших при обрушении межэтажных перекрытий в доме по улице Мира в Нижневартовске. Врачи сургутского ожогового центра все эти дни боролись за жизни пострадавших. К сожалению, пациентку 62-х лет спасти не удалось - говорится в сообщении департамента.

Фото: телеграм-канал главы департамента здравоохранения ХМАО

Сейчас в ожоговом центре в крайне тяжелом состоянии с отрицательной динамикой находится 67-летний супруг погибшей пациентки Кульков Александр Александрович, у него зафиксированы более 80% ожогов. Две пациентки, продолжающие лечение в Нижневартовской окружной клинической больнице, находятся в стабильном состоянии, угрозы жизни нет.

Напомним, по информации муниципального оперативного штаба в ходе аварийно-спасательных работ в доме №6-А по улице Мира извлечены 8 погибших, из них четверо детей. Кулькова Светлана Михайловна стала девятой в этом трагичном списке.

Сейчас от жителе Нижневартовска стали поступать сообщения о гражданах, которые заносят в дом газовые баллоны.

- Накануне в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112 поступило два таких сообщения. Их передали сотрудникам УМВД России Нижневартовска, которые выезжали по указанным адресам для проверки и выяснения обстоятельств - сообщают в администрации города.

Сотрудники МЧС России по ХМАО – Югре проведут в Нижневартовске рейды по квартирам, где предположительно могут использовать газовые баллоны для бытовых нужд.

Фото: Администрация Нижневартовска

Напомним, мы писали ранее о том, что поисково-спасательные работы в пострадавшем доме завершились поздно вечером 6 декабря, сейчас на месте ЧП продолжают работать следователи. Накануне, во всех храмах Югры прошла панихида по погибшим. Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с пострадавшими при обрушении части дома и возложила возложила цветы к монументу «Добрый ангел мира» в память о погибших в этой страшной трагедии.