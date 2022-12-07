Во всех храмах Югры прошла панихида по погибшим в результате ЧП в Нижневартовске Фото: Юлия Кучеренко

Во всех храмах Югры сегодня прошла панихида по погибшим в результате частичного обрушения жилого дома на улице Мира в Нижневартовске. Об этом рассказали в администрации города.

- По благословению Владыки Павла сегодня во всех храмах Югры в 10 часов прошла панихида по погибшим в результате частичного обрушения жилого дома на улице Мира. Еще одна панихида состоится сегодня в нижневартовском храме Рождества Христова. Она начнется в 19 часов - говорится в сообщении.

Молитву по усопшим читают ежедневно с 9 до 12 часов в мечети, которая расположена по адресу: улица Лопарева, 60 (местная мусульманская религиозная организация №1). Ориентировочно в 12 часов 30 минут молитву прочтут местной мусульманской религиозной организации №2 города Нижневартовска (улица Мусы Джалиля, 2/2).

В Нижневартовске 7 декабря объявлен днем траура. Чтобы почтить память погибших жителей города, вартовчане приходят к монументу Добрый ангел мира и возлагают цветы.