Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с пострадавшими при обрушении части дома в Нижневартовске

Фото: телеграм-канал "Югра официально"

Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с семьями пострадавших при обрушении межэтажных перекрытий в доме в Нижневартовске. В память о погибших в этой страшной трагедии встреча началась с минуты молчания.

По словам главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко, в разрушенной части дома находятся 33 квартиры. На получение жилых помещений маневренного фонда поступило 14 заявлений от граждан. 1 семье уже выданы ключи от жилья вчера, 6 декабря, а 3 семьи получат жилье из маневренного фонда сегодня.

- Маневренный фонд – это благоустроенные жилые помещения в домах, расположенных в новых микрорайонах, а также в старой части города. При выделении квартир специалисты работают с каждой семьей индивидуально - рассказал глава города.

Наталья Комарова поручила мэру Нижневартовска оценить наличие свободного жилого фонда в городе. На время восстановительных работ правительство ХМАО предоставит по желанию жителей, во временное пользование или взамен утраченного, новое жилье. Пострадавшие, чьи квартиры находятся в ипотеке, будут платить ежемесячные взносы согласно договору. В случае, если жилье не подлежит восстановлению, муниципалитет выдаст новую квартиру. Кроме того губернатор попросила отрабатывать с банками каждый случай индивидуально.

Депсоцразвитию Югры дано поручение закрепить за всеми семьями пострадавших жильцов соцработников.

Наталья Комарова выразила благодарность неравнодушным горожанам, специалистам и службам, кто помогал пострадавшим землякам и участвовал в ликвидации происшествия.

- Не забывайте! Знайте, что вы не одни - отметила глава ХМАО.