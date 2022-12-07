Губернатор ХМАО возложила цветы к монументу «Добрый ангел мира» в память о погибших при обрушении части дома в Нижневартовске

Фото: Администрация Нижневартовска

Губернатор Югры Наталья Комарова вместе с главой Нижневартовска Дмитрием Кощенко, начальником Главного управления МЧС России по ХМАО Петром Кугуем, руководителем КУ «Управление капитального строительства» Александром Касьяновым осмотрели место ЧП в доме 6а. Для соблюдения техники безопасности муниципальным властям дано поручение выделить складские помещения под вещи жильцов дома, в котором произошло обрушение межэтажных перекрытий.

Глава региона встретилась с замминистра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Анатолием Супруновским. По его словам, работы по разбору завалов полностью завершены.

Наталья Комарова возложила цветы к монументу «Добрый ангел мира» в память о погибших при обрушении межэтажных перекрытий в жилом доме 6а на улице Мира.

Сегодня, 7 декабря, в Нижневартовске объявлен траур.