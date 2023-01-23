В Нижневартовске жильцы дома по улице Мира 8-А обнаружили трещину в несущей балке

Фото: соцсети

В соцсетях появилось видео от жильцов дома на улице Мира 8А - домом, который соединен с Мира 6-А комнатами и общей крышей. С тем самым домом, в котором в декабре прошлого года произошло частичное обрушение подъездов из-за чрезвычайной ситуации. Люди рассказывают, что в доме появились новые трещины. Больше всего местных жителей беспокоит трещина в несущей балке. Жильцы хотят освободить комнаты в арках, потому что боятся новой трагедии. Одна семья уже переехала на дачу из-за того, что им в квартире на пятом этаже просто страшно.

- Днем мы обнаружили крупную трещину в арке. Кроме того, в парикмахерской на первом этаже появились новые трещины, которые не были отмечены маячками. Вызвали спасателей и работников управляющей компании, обратились к соседям с просьбой освободить комнаты в арках от мебели не входить в них - до результатов экспертизы еще далеко, и мы боимся, что перекрытия не выдержат, - рассказывает один их жильцов.

Сотрудники управляющей компании, которая обслуживает дома №6, №4-А и №8-А по улице Мира Нижневартовска продолжают следить за состоянием жилых зданий. Эти дома находятся в непосредственной близости к пострадавшему дому.

- Специалисты ПРЭТ-3 после обращения граждан, сообщивших о возможном появлении новых трещин в одной из арок жилого дома, произвели осмотр. Критический ситуации нет, за состоянием трещины, на которую обратили внимание граждане, будут наблюдать - говорится в сообщении администрации города.

Фото: соцсети

Как отметили в администрации, ранее свое обследование жилых домов провели ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГО и ЧС МЧС России. По предварительным результатам экспертизы, эти дома не пострадали, но окончательное решение эксперты предоставят до 1 февраля.

Кстати, дом 6-А, который пострадал от взрыва, признали аварийным. И сейчас специалисты готовятся к его сносу. Жильцам пообещали выделить равноценные квартиры, но владельцы лоджий над аркой опасаются, что потеряют в размерах жилплощади. Но больше этого людей беспокоят происходящие там изменения, которые могут привести к новым инцидентам.

Жители соседних домов заметили первые трещины еще в начале года, а неделей ранее заметили обвал грунта.

- Мы заметили рядом с домом обвал грунта. Вызвали управляющую компанию, там все огородили, засыпали. Сам провал не устранен, и теперь автомобили ездят по отмостке дома, а спецтехника вообще не сможет проехать там, потому что остальные пути перекрыты бетонными блоками, - сообщил мужчина в соцсетях.

Фото: соцсети

Люди обеспокоены, что с окончанием зимы движение грунта продолжится, а при сносе аварийного здания рядом стоящие дома продолжат разрушаться.

Напомним, ранее мы писали о том, что будет с ипотекой жильцов разрушенного взрывом дома на улице Мира.

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