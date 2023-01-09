Жильцам пострадавшего дома №6А на улице Мира в Нижневартовске предоставят квартиры до сноса здания

Во время рабочей поездки в Нижневартовск губернатор Югры вновь встретилась с жильцами дома №6 А на улице Мира, который, по предварительной оценку специалистов, подлежит сносу после взрыва газа и частичного обрушения этажей. На встрече принято решение предоставить квартиры жильцам пострадавшего дома к моменту сноса здания.

- Встретились с жителями дома №6А на ул. Мира. Обсудили, в частности, урегулирование ипотечных вопросов. Глава региона поручила организовать встречу жильцов с банками и страховыми компаниями. Напомню, дом будет сноситься, а жителям предоставят либо другое жильё, либо денежную выплату в размере рыночной стоимости квартиры - сообщил в своих соцсетях глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Как уточнила Наталья Комарова, жилье должно отвечать стандартам, чтобы люди не попали в обстоятельства, когда им снова придется решать жилищный вопрос.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Нижневартовске после взрыва газа на Мира 6А у соседних домов появились трещины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Нижневартовске на месте дома, где взорвался газ, может появиться монумент памяти.

В пострадавшем доме существует угроза обрушения оставшихся помещений со стороны третьего и четвертого подъездов (подробнее)