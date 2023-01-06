В Нижневартовске после взрыва газа на Мира 6А у соседних домов появились трещины

Фото: соцсети

В Нижневартовске жуткое событие, которое случилось 4 декабря 2022 года, до сих до сих пор приносит свои последствия. В домах, расположенных по соседству с домом, в котором произошел взрыв газа нашли трещины. Жильцы говорят, что раньше не замечали их и обратились за ответом к местным властям. Представители администрации Нижневартовска встретились с инициативной группой жильцов домов 4-А и 8-А на улице Мира и обсудили состояние несущих ограждающих конструкций этих домов.

Фото: администрация Нижневартовска

- Владельцы квартир домов 4-А и 8-А обеспокоены появлением трещин на стенах в некоторых квартирах и на арках, соединяющих дома с домом 6-А. С просьбой определить причину их возникновения граждане обратились в ДЖКХ администрации города. Работники МУП ПРЭТ-3 обследовали эти квартиры, установили специальные маячки, позволяющие фиксировать малейшие изменения конструкции дома. Ежедневный мониторинг показал, что состояние и размер трещин, обнаруженных в квартирах, на стенах домов и примыкающих арках, на данный момент не изменяются - прокомментировали в администрации города.

Но вартовчан такой ответ не успокаивает. Люди опасаются, что их дома тоже могут обрушиться. В соцсетях сейчас активно обсуждается эта тема, но при этом, не все согласны с тем, что виной всему именно взрыв газа, который произошел в соседнем доме. Бытует мнение, что дома уже давно требуют капремонта. Кстати, ранее «Комсомольская правда» смогла выяснить, что тот самый дом, в котором произошла трагедия, был построен в 1974 году. И дома №№ 4-А, 6-А и 8-А по улице Мира - это одно здание, под единой крышей, разделенное формально на три строения в тех местах, где есть арки для проезда автомобилей. Взрыв произошел в 3 подъезде дома № 6-А - он находится в самом центре 220-метрового (в длину) здания. В 2016 году в доме был произведен ремонт отопительной системы и канализации, а в 2017 году утеплили фасад, отремонтировали подвал и электропроводку. По состоянию на 2022 год общий износ здания составляет 42%.

Что будет с домами 8-А и 4-А по улице Мира пока неизвестно, но судьба злополучного здания, где и произошла трагедия уже предрешена. Его снесут, а на его месте может появиться монумент памяти.

Ранее эксперты Всероссийского научно-исследовательского института ГО и ЧС провели комплексную диагностику этих домов. И после тщательного анализы, ориентировочно до 1 февраля 2023 года, они смогут дать свое заключение. В администрации Нижневартовска пообещали, что результаты обследований незамедлительно будут доведены до сведения собственников квартир.

- Заключение экспертов определит дальнейшую работу. Наши специалисты ежедневно мониторят состояние стен домов, где установлены маячки. Также оперативно реагируем на обращения граждан, если возникают какие-либо вопросы, - сообщил заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Сергей Сериков.

Ситуация с обследованием домов контролируется главой города Дмитрием Кощенко.

Напомним, мы писали ранее о том, как разбирали завалы после взрыва в Нижневартовске. Погибших под завалами дома нашли в «неестественных» позах.

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