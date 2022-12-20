В Нижневартовске на месте дома, где взорвался газ, может появиться монумент памяти

Фото: департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска

С жильцами дома №6-А на улице Мира, где произошел взрыв и обрушение межпанельных перекрытий, вновь встретился глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко. Участие во встрече приняли заместители главы города, представители окружных и федеральных структур.

Главной темой для обсуждения стала экспертиза здания. По предварительной справке о состоянии конструктивов, выданной специалистами Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГО и ЧС, здание подлежит сносу. Окончательное решение примут до конца декабря после заключения экспертов.

- По результатам динамических испытаний здания в первом, втором, третьем и четвертом подъездах фиксируются вертикальные и горизонтальные колебательные перемещения. Замеры произведены дважды. Техническое состояние конструктивных блоков и элементов здания по результатам оперативного анализа относится к аварийному. Существует угроза обрушения оставшихся помещений со стороны третьего и четвертого подъездов. По мнению специалистов, дом подлежит сносу, – сообщил заместитель главы города, директор департамента строительства администрации Нижневартовска Виктор Ситников.

Людям, чьи квартиры уцелели, разрешено забирать личные вещи. Для этого Дмитрий Кощенко поручил специалистам департамента ЖКХ составить для граждан специальный график вывоза личных вещей.

- Вывоз вещей проводят со спасателями и полицией. В настоящее время такая возможность есть у жильцов первого и второго подъездов (квартиры не пострадали). Личные вещи в прошедшие выходные вывезли еще шесть семей. Вывоз осуществляется, в том числе в жилье маневренного фонда. Все расходы муниципалитет взял на себя - сообщает департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска.

Кроме дома, где произошло ЧП, федеральные эксперты провели обследование домов №№6, 4-А и 8-А, которые прилегают к пострадавшему зданию. По заключению специалистов, они не пострадали. А вот, что будет с домом 6-А, а точнее с местом где он сейчас стоит, уже решат власти города вместе с его жителями.

- Если дом признают аварийным и подлежащим сносу, дальнейшую судьбу места, где сейчас располагается дом, будут решать совместно с жителями. Одно из предложений поступило от жителей третьего микрорайона: провести благоустройство территории и установить в память о произошедшей трагедии монумент - отметили в департаменте.

Так как вероятнее всего люди не смогут вернуться в свой дом есть множество вопросов о том, как жить дальше? Эту тему также затронули на встрече с главой. По словам Дмитрия Кощенко, заявления на получение жилых помещений маневренного фонда поступили от 34 семей. Из них ключи от благоустроенных квартир для временного проживания выданы 28 семьям.

- С каждой семьей работаем в индивидуальном порядке. Добавлю, что администрацией города дополнительно приобретены и отнесены к маневренному жилищному фонду еще 20 квартир. Всего на сегодняшний день в маневренном жилищном фонде 43 квартиры, – отметил Дмитрий Кощенко.

По поручению руководителя муниципалитета, департамент экономического развития и департамент ЖКХ администрации города должны проводить работу с каждой семьей из пострадавшего дома. Специалисты выясняют какая помощь им нужна. Кроме специальных ведомств помощь активно оказывают жители города, много неравнодушных людей и среди предпринимательского сообщества.

После длительных обсуждений власти города приняли решение о том, как будут предоставляться квартиры для постоянного проживания людям.

- Квартиры для постоянного проживания могут предоставляться двумя способами: получить выкупную стоимость за свою квартиру в доме 6-А и самостоятельно приобрести жилое помещение или получить квартиру от муниципалитета по договору мены - отметили специалисты управления по жилищной политике администрации города

По поводу «ипотечных» квартир решения принимаются индивидуально в каждом случае.

- Индивидуальная работа с жильцами, банками и страховыми компаниями продолжается. Оказано содействие жильцам в получении в беззаявительном порядке справок Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Югре. Поданы данные в страховые компании и на реструктуризацию ипотечных кредитов (находятся на рассмотрении). В случае возникновения вопросов специалисты администрации города оперативно откликаются - говорится в информации администрации.

Напомним, общее количество жертв по официальным данным составило 10 человек. Предполагаемый виновник взрыва газа в доме по ул. Мира в Нижневартовске скончался в ожоговом центре 13 декабря. Он стал последней жертвой этой трагедии.

«Комсомольская правда - Югра» пообщалась со спасателем аварийно-спасательной службы Нижневартовска Максимом Евсеевым, который одним из первых прибыл на место ЧП, вместе с коллегами занимался разбором завалов и искал пострадавших. Он рассказал жуткие подробности того, что происходило в первые часы трагедии.