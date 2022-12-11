Мэр Нижневартовска рассказал что будет с ипотекой жильцов разрушенного взрывом дома на улице Мира

Фото: телеграм-канал Дмитрия Кощенко.

Жильцы разрушенного и затем разобранного подъезда дома №6А по улице мира в Нижневартовске вынуждены будут платить ипотеку за уже несуществующие квартиры.

По словам мэры Нижневартовска Дмитрия Кощенко, всего таких квартир 14, и сейчас вопрос между их владельцами и банками решается.

- В администрации города назначен ответственный сотрудник за взаимодействие с банками и пострадавшими жильцами. Его контакты размещены в группе жильцов в WhatsApp. Организовано взаимодействие с банками по принципу «не люди идут в банк, а банк идёт к людям, - рассказал Дмитрий Кощенко в своем телеграм-аккаунте.

По словам градоначальникам в банках также назначены ответственные лица за взаимодействие с пострадавшими.

При этом от жителей дома №6А поступило 34 заявки на получение жилья в маневренном фонде Нижневартовска. Пока ключи от благоустроенных квартир для временного проживания получили 5 семей.

В доме №6А в настоящее время подают тепло в 1-й, 2-й и часть 4-го подъездов. Воды и электричества в этих подъездах нет.

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