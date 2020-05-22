Коронавирус в Югре, последние новости на 23 мая 2020: очаги в Сургутском районе и меры противодействия фейкам

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 23 мая 2020 года.

1. Самая трагичная новость за день: в Сургутской окружной больнице умер пациент с коронавирусом.

- Пациенту было 72 года. Лечение было осложнено сопутствующими заболеваниями. Врачи сделали все возможное для спасения его жизни, - пояснили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

2. Югорчанам помогут сохранить детско-родительские отношения. Во многих семьях во время самоизоляции возникли напряженные отношения. Подробности в нашем материале.

3. Въезд в три пункта Сургутского района ограничили. Документ вступает в силу 23 мая.

4. В Югре обсудили меры противодействия информационным фейкам в период пандемии. Пять югорчан уже привлекли к ответственности за распространение ложных сведений.

5. Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Сургутском районе. Врачи делают все необходимое для локализации инфекции.

6. Медики Сургута получили гуманитарную помощь. Новые маски легче и комфортнее.

7. Глава депздрава ХМАО подробно рассказал о стимулирующих выплатах медикам.

8. Суды Югры рассмотрели 4616 протоколов о нарушении режима самоизоляции.

9. В Югру доставят дополнительное оборудование для проведения тестов на коронавирус.

Итак, всего на 23 мая 2020 года в Югре зарегистрировано 1510 случаев коронавирусной инфекции, 520 - выздоровели, 13 человек ранее умерли, 7928 жителей региона подлежат наблюдению, 19754 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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