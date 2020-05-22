В Сургутской окружной больнице умер пациент с коронавирусом
Пациент с лабораторно подтвержденным коронавирусом скончался в Сургутской окружной больнице.
- Лечение было осложнено сопутствующими заболеваниями. Врачи сделали все возможное для спасения его жизни, - пояснили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
- Соблюдайте меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. Коронавирусная инфекция опасна для людей любого возраста, - напоминают югорчанам врачи.
Добавим, что при первых признаках заболевания нужно обратиться на единую горячую линию региона - 8 800 301 68 88.
Добавим, что ранее в ХМАО было зафиксировано 12 смертей, а 520 человек выздоровели
ИСТОЧНИК KP.RU
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