2020-05-22T13:14:44+03:00
Коронавирус Covid-19

В Сургутской окружной больнице умер пациент с коронавирусом

Пациенту было 72 года
Руслан Савинов
Поделиться:
В Сургутской окружной больнице умер пациент с коронавирусомВ Сургутской окружной больнице умер пациент с коронавирусомФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Пациент с лабораторно подтвержденным коронавирусом скончался в Сургутской окружной больнице.

- Лечение было осложнено сопутствующими заболеваниями. Врачи сделали все возможное для спасения его жизни, - пояснили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

- Соблюдайте меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. Коронавирусная инфекция опасна для людей любого возраста, - напоминают югорчанам врачи.

Добавим, что при первых признаках заболевания нужно обратиться на единую горячую линию региона - 8 800 301 68 88.

Добавим, что ранее в ХМАО было зафиксировано 12 смертей, а 520 человек выздоровели

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Госавтоинспекторы ХМАО призвали родителей не оставлять детей одних в автомобиле
Выдача разрешения на перевозку пассажиров такси в ХМАО станет платной
Медики Сургута получили гуманитарную помощь
Руководителя УК в Нягани оштрафовали
Профицит бюджета ХМАО в первом квартале 2020 года превысил 25 млрд рублей
Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Сургутском районе
В Ханты-Мансийске продолжат развивать инфраструктуру для велосипедистов
Детям – сиротам в Югре повысили компенсации за проезд в транспорте
Культурная онлайн-программа на 22 мая для югорчан на самоизоляции
Мировой нефтяной совет поздравил югорчан с добычей 12 млрд тонн нефти
В Югре обсудили меры противодействия информационным фейкам в период пандемии
Въезд в три пункта Сургутского района ограничили
В Сургуте во дворе сбили ребёнка
Погода в Югре 22 мая: небольшое похолодание
Оператор заправочной станции в Сургутском районе чуть не взорвал газовый баллон
В Югре ожидаются грозы и сильный ветер
Комсомольское озеро начали благоустраивать в Нижневартовске
Сургутянин спас двух тонущих подростков
Следователи ХМАО проводят проверку по сообщению медиков о неполных выплатах
Когда в Нижневартовске начнут отключать горячую воду?
Глава депздрава ХМАО: «Ни одна больница региона не закрыта на карантин»
В Сургутском районе могут развернуть блокпосты на время пандемии
Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Когалыме
В жилом доме на улице Мира в Сургуте произошло возгорание
В какое время можно гулять по улице в ХМАО в период пандемии?
Регоператор ХМАО возобновил обустройство контейнерных площадок