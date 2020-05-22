2020-05-22T08:44:30+03:00
Общество

Югорчанам помогут сохранить детско-родительские отношения

Во многих семьях в период пандемии возникло напряжение
Руслан Савинов
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Югорчанам помогут сохранить детско-родительские отношенияЮгорчанам помогут сохранить детско-родительские отношенияФото: pixabay.com
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Специалисты Нижневартовской психоневрологической больницы организовали онлайн-марафон «ПЕРЕЗАГРУЗКА». Акция проводится для того, чтобы в период действующих ограничительных мер помочь сохранить детско-родительские отношения.

Психологи предлагают родителям заглянуть во внутренний мир ребенка, изучить законы его устройства, чтобы вносить позитивные изменения.

- Родитель через решение практических ситуаций на примере конкретных жизненных историй сможет совместно со специалистом найти баланс в отношениях со своим ребенком, - пояснила медицинский психолог Эльвира Сорокина.

Добавим, что в дни марафона психологи помогут направить действия родителей в правильном направлении, чтобы в семье образовался прочный фундамент счастливых и успешных отношений. Марафон завершится 1 июня.

Более подробная информация доступна по ссылке в соцсети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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