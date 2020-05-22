Медики Сургута получили гуманитарную помощь

22 Май 2020 2020-05-22T13:16:21+03:00

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Врачам Сургутской инфекционной больницы передли гуманитарную помощь: 220 трехслойных респираторов, 28 многоразовых костюмов и продуктовые наборы. Об этом сообщил мэр Сургута Вадим Шувалов на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

- Многие жаловались, что костюмы, в которых приходится находиться весь день, очень плотные и неудобные. Новые должны быть легче и комфортнее. Врачи отдают буквально все свои силы работе. Сейчас очень важно оказывать им поддержку, - написал Вадим Шувалов.

Также он сообщил, о лучшей заботе о докторах, которая под силу сургутянам:

- Горожанам, чтобы поддержать медиков, достаточно оставаться дома и соблюдать все меры предосторожности в общественных местах. Давайте не пополнять собой ряды их пациентов. Правда, это лучшая забота о наших докторах, - подвел итог градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU