Медики Сургута получили гуманитарную помощь
Врачам Сургутской инфекционной больницы передли гуманитарную помощь: 220 трехслойных респираторов, 28 многоразовых костюмов и продуктовые наборы. Об этом сообщил мэр Сургута Вадим Шувалов на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
- Многие жаловались, что костюмы, в которых приходится находиться весь день, очень плотные и неудобные. Новые должны быть легче и комфортнее. Врачи отдают буквально все свои силы работе. Сейчас очень важно оказывать им поддержку, - написал Вадим Шувалов.
Также он сообщил, о лучшей заботе о докторах, которая под силу сургутянам:
- Горожанам, чтобы поддержать медиков, достаточно оставаться дома и соблюдать все меры предосторожности в общественных местах. Давайте не пополнять собой ряды их пациентов. Правда, это лучшая забота о наших докторах, - подвел итог градоначальник.
ИСТОЧНИК KP.RU